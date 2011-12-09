-Gürsel Tekin twitter'dan teşekkür etti ANKARA (A.A) - 08.12.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, annesi Heyrat Tekin'in vefatının ardından ''zor gününde yanında olan'' Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ''acısını paylaşan'' TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bakanlar, siyasi parti liderleri ve milletvekillerine sosyal paylaşım sitesi twitter aracılığıyla teşekkür etti. Tekin, twitter'daki hesabı aracılığıyla şunları paylaştı: ''Zor günümüzde yanımızda olan Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, anne acısını bilen Sayın Başbakan Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Arayarak acımızı hafifleten Sayın Çiçek ve Sayın Bahçeli'ye, Sayın Demirtaş'a ve siyasi partilerimizin genel başkanlarına sonsuz teşekkürler. Bakanlarımıza, milletvekillerimize ve Türkiye'nin dört bir köşesinden acımızı paylaşan siz değerli dostlarımıza minnettarım.''