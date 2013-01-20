Gürsel Tekin: Topbaş'ın TOKİ hakkında açtığı davalar ne oldu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, bir derneğe gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş'a TOKİ ile ilgili "Sayın Topbaş’ın TOKİ hakkında açmış olduğu birçok dava vardı. Bu davaların sonucunu çok merak ediyorum. Ne oldu? Kimin lehine?" şeklinde sorular yöneltti. Diğer yandan yerel seçimlerde 'İstanbul'a aday olacak mısınız?' sorusuna, "CHP’de siyaset yapan her arkadaşımız potansiyel adaydır. Bu ilçe başkanı da sıradan yurttaş da milletvekili de olabilir" dedi. Ülkede gazetecilerin ve yazarların dinlendiğini söyleyen Tekin, CHP'lilerin de dinlendiğini iddia etti.

TOKİ hakkında açtığı davanın sonucunu merak ediyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, konuşmasına soru sorarak devam etti. İBB Başkanı Topbaş’a sorusu olduğunu ifade eden Tekin, şöyle devam etti: "Sayın Topbaş’ın TOKİ hakkında açmış olduğu birçok dava vardı. Bu davaların sonucunu çok merak ediyorum. Ne oldu? Kimin lehine? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lehine mi karar verildi? TOKİ lehine mi? Yoksa davalar geri mi çekildi? Sayın Topbaş, herhalde buna da bir cevap verecektir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Başakşehir’deki Kars-Ardahan-Iğdır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul’un "ötekileştirilmiş" bütün mahallelerini karış karış bildiğini ifade etti. Tekin, ”Burayı bilmeyenler, burayı 19 yıldır yönetenlerdir. Kentsel dönüşüm yaptım, kentsel dönüşüm yaptım, sizlere tapu vereceğim’ diyenlerin tarihçesi tam 19 yıldır. 19 yıldır niye dönüştüremediniz? diye konuştu.

CHP'liler de dinleniyor!

Bu ülkede gazetecilerin, yazarların, çizerlerin, kamu görevlilerinin çeşitli sebeplerle dinlenildiğini öne süren Tekin, CHP’lilerin de dinlendiğini iddia etti. Tekin, bir milletvekili olarak Meclis’e, Başbakan’ın da dinlenilmesiyle ilgili soru önergesi verdiğini ancak detaylı bir cevap alamadığını söyledi.

Aday olacak mısınız?

Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, bir gazetecinin, ”İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili kulislerde isminiz geçiyor. Aday olacak mısınız?” sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi: 'CHP’de siyaset yapan her arkadaşımız potansiyel adaydır. Bu ilçe başkanı da sıradan yurttaş da milletvekili de olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi dün kurulmuş bir parti değil. 90 yıllık tarihi geçmişi olan bir siyasi partidir.'