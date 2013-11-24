Gürsel Tekin: Suriyeli sığınmacılar seçmen yapıldı

T24 Ankara / Hülya Karabağlı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul ziyaretleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kaçak Afgan işçileri çalıştırdığını tespit ettiklerini ettiklerini söyledi. Kaçak işçileri fotoğraflayan Tekin, Suriyeli göçmenlerin de vatandaşlığa geçirilerek seçmen yapıldığını belgeledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekin, Kentsel dönüşüm bölgelerinden Kadıköy Fikirtepe’de inceleme yaparken karşılaştığı işçilerle selamlaşıp konuşmak istediğinde işçilerin yabancı olduğunu farkettiğini belirterek:



“İşçilerin yanına gittiğimizde yanımızda gazeteci arkadaşlarımız da vardı. İşçilerin Türkçe bilmediğini anlayınca zor da olsa nereleri olduklarını sorduk ve Afgan olduklarını öğrendik. Devletin kollarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, savaştan, zulümden, yoksulluktan kaçan Afgan gençleri yok pahasına hem de kaçak çalıştıklarını tespit ettik. Yetkililere sorsanız taşeron firma gibi bir kılıf uydurabilirler ama bu onların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kamu hizmetini kaçak göçmenlerle veriyorlar.



Bir kamu kurumunun yani devletin kaçak işçi çalıştırdığını düşünebiliyor musunuz. Böyle nizam, böyle hukuk böyle misafirperverlik mi olur.? Anadolu yüzyıllar boyu zulümlerden kaçanların sığındığı toprakların adıdır. Ama şimdiye kadar bunun üzerinden böyle kirli siyaset yapılmamış, sığınmacılar böyle kullanılmamıştı. ” diye konuştu.

'Seçimlerde oy kullanacaklar'

AKP iktidarının göçmenlerle ilgili politikasının sadece emek sömürüsüyle kalmadığını savunan Tekin, hükümetin Suriyeli sığınmacılara oy kullandıracağını savundu. Partisinin milletvekillerince defalarca soru önergesi verildiğini ama sorularına yanıt alamadıklarını söyleyen Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz sorduk cevap vermediler ama sonunda tespit ettik. Suriye’de yaşanan savaştan kaçan Suriyeli göçmenler vatandaş yapılarak, çeşitli illerde seçmen yapıldı. İşte belgesini de bulduk. Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde yaşayan Halep doğumlu, Mohamad M. 12.08.2013 tarihinde vatandaş yapılmış. İkamet ettiği adreste aynı soyadı taşıyan bir kadın sığınmacıyla birlikte 3 kişi daha oy kullanacak. Bunların da belgeleri elimizde.

Şimdi yeniden soruyorum:

Vaktiyle savaşlardan kaçarak Türkiye’ye sığınan Çeçenlere, Kuzeyden gelen Kürtler’e vatandaşlık vermeyen devlet, AKP hükümeti eliyle Suriyeli sığınmacılara bir kaç ay içinde hem de seçimlere aylar kala nasıl vatandaşlık verdi, onları nasıl seçmen yaptı?

Bütün yanlışlarına kılıf bulmakta mahir olan AKP hükümeti bu hukuksuzluğu nasıl meşrulaştıracak?



Şimdiye kadar kaç sığınmacıya vatandaşlıkla birlikte seçme seçilme hakkı verildi? Vatandaşlık alan sığınmacılar hangi illere dağıtıldı?