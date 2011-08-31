Gürsel Tekin: Somali fikri ilk CHP'den çıktı

T24

‘Dramın yaşandığı yerde pazarlık olmaz'

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ile birlikte gidecekleri Somali-Kenya sınırında bulunan Dadaab kampına yapılacak ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı VIP salonunda basın açıklaması yaptı. Tekin, özel bir uçakla 02.00'de Nayrobi'ye gideceklerini belirterek, "Öncelikle Nayrobi'ye gideceğiz oradan araçlar ile kamplara geçeceğiz. Bize bölgede Kızılay ve Büyükelçilik eşlik edecek. Yardım malzemelerimiz daha önceden bölgeye gönderilmişti orada Kızılay aracılığı ile bu malzemeler dağıtılacak. Bizler ise sembolik olarak üç beş paket götüreceğiz. İlk Somali fikri ve kampanyasının CHP'den çıktı, Dışişleri Bakanlığına gidildiği zaman orada da görülecektir. Daha sonradan iktidar partisi de bu projenin benzerini yaptı" dedi.Tekin, Somali ve Afrika'daki yoksulluğun yıllardır devam ettiğini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Yıllardır Somali ve Afrika'daki yoksulluktan haberdarız. Silaha ve boş şeylere harcanan paranın yüzde onu ile dünyadaki bu açlık ve sefalet ortadan kalkacaktır. Bu kampanya'dan Türkiye’nin de şöyle bir avantajı olacaktır, dünya kamuoyunun dikkati oraya çekilmiş olacağız. Bu bir insanı amaç ve insani bir davranıştır. Türkiye'nin bu davranışını tüm dünya takip eder ve gereğini yapar. Bu bir insanlık görevidir ve bu insanlık görevini herkesin yapması gerekmektedir. İnsanlık dramının yaşandığı yerde pazarlık yapılmaz" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Faruk Loğoğlu ile birlikte Metehan Demir, Muharrem Sarıkaya, Utku Çakırözer, Can Dündar, Saygı Öztürk ve Mustafa Ünal'dan oluşan gazeteciler de CHP'nin Somali'ye yardımının yerine ulaştırılması, dağıtımı ve Somalililerin sorunlarının yerinde incelenip değerlendirilmesi için gece 02.00'de İstanbul'dan Nairobi'ye hareket etti.