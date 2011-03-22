-GÜRSEL TEKİN ŞİKAYETÇİ DEĞİL ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Gazeteci İklim Bayraktar'ın iddiaları üzerine, Ankara Adliyesi'ne giderek, talimatla Cumhuriyet Savcısına bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in, Bayraktar'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne giderek, yaklaşık 1 saat 15 dakika özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye bilgi veren Tekin'e, ''Bayraktar'dan şikayetçi olup olmadığının sorulduğu'' belirtildi. Soru üzerine, Tekin'in, ''Yasal haklarım saklı kalmak koşuluyla şikayetçi değilim'' dediği öğrenildi. Tekin, adliye çıkışında, kendisine 8-10 adet soru yöneltildiğini ve ''mağdur tanık'' olarak bilgisine başvurulduğunu söylemişti.