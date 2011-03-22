-GÜRSEL TEKİN SAVCIYA BİLGİ VERDİ ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, gazeteci İklim Bayraktar'ın iddiaları üzerine, Ankara Adliyesi'ne gelerek, talimatla Cumhuriyet Savcısına bilgi verdi. Tekin, yaklaşık 1 saat 15 dakika süreyle özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye bilgi vermesinin ardından, adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İfade vermediğini, ''mağdur tanık'' olarak bilgisine başvurulduğunu belirten Tekin, dosyanın gizliliği açısından sorulan soruların içeriği hakkında bilgi vermesinin doğru olmayacağını söyledi. Tekin, Türkiye'de hukukun işlemesinden son derece mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Keşke bugüne kadar kamuoyunda bilinen Wikileaks, Deniz Feneri gibi ya da Kayseri dosyası gibi soruşturmalarda ismi geçen siyasileri de savcılarımız çağırıp bilgilerine başvurabilse herhalde birçok şey aydınlanır diye düşünüyorum. Bugün buraya mağdur tanık olarak geldim, bir ifade değil, bilgimize başvuruldu. Daha sonra nasıl olsa sorular, sorulanlar belli medya gruplarında haber olacağı için, onu 1-2 gün içinde sizler de göreceksiniz.'' Tekin, ''Ne gibi bir mağduriyetiniz söz konusu'' sorusu üzerine de ''Birkaç gün sonra gazetelerde okursunuz. Dosyanın gizliliği açısından bir şey söylemek istemiyorum'' dedi. Başka bir gazetecinin, ''Kılıçdaroğlu ile Baykal, 'belge ve bilgi gelmeden gitmeyeceğiz' dediler, siz neden geldiniz'' sorusu üzerine Tekin, ''Benim veremeyeceğim hiçbir hesap yok, onun için rahatlıkla aynı gün söyledim, gelip ifademi de verdim, bilgimi de paylaştım'' açıklamasında bulundu. Tekin, İklim Bayraktar'ın kendisi ile ilgili de birtakım iddialar bulunduğunun hatırlatılması üzerine de ''O iddiaların tamamı ne yazık ki bizim medyamızın iddiaları. Dosyada bu iddiaların hiçbirisi yok'' diye konuştu. Tekin, ''Sorulmadı mı size İklim Bayraktar'' sorusuna karşılık da ''Tabii ki birçok şeyler sorulmuş olabilir ama medyaya yansıdığı gibi değildir. Biraz önce de söyledim, ben mağdur bir tanığım'' ifadelerini kullandı. Kaç soru yöneltildiğinin sorulması üzerine de Tekin, 8-10 civarında sorunun kendisine sorulduğunu söyledi. ''Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal da gelecek mi'' yönündeki soru üzerine de Tekin, ''Sayın Genel Başkanımız ve sayın eski Genel Başkanımız Baykal kendileri takdir edeceklerdir. Bilemiyorum'' yanıtını verdi. ''Deniz Baykal ile ilgili kasetle ve Odatv baskını arasında bağlantı olduğu iddiaları var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz'' şeklindeki soruyu yanıtlarken Tekin, ''Bunların hiçbirinin doğruluğu yoktur'' dedi. Tekin, bir soru üzerine Türkiye'de dosyaların gizliliğinin kalmadığını öne sürerek, ''Ben bana sorulacak soruların bir kısmını ne yazık ki 3 gün önce gazetelerde okudum. Bu da çok acı, hiçbir gizlilik de kalmış değildir. Bunu da paylaşmak istiyorum'' açıklamasında bulundu.