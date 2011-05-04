Gürsel Tekin o belgeyi açıkladı!

T24

Erzurum Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Tekin, CHP İl Başkanlığına gitmek için hareket etti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Pelit Meydanı'ndaki parti binasına gelen Tekin, CHP İl Başkanlığına girmeden önce MHP İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Zekai Kaya ve milletvekili adaylarıyla bir süre sohbet etti.Ardından CHP seçim irtibat bürosuna geçen Tekin, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.Tekin, Van'daki ihale yolsuzluğu iddiasıyla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ı eleştirerek, şunları kaydetti: "Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun öğrencileri olduğumuz için belgesiz konuşmuyoruz. Sayın Akdağ, geçen bir açıklama yaptı. 'İftira atıyorlar' dedi. Bu belge Sayın Akdağ'a aittir ve Sayın Akdağ'ın imzası var altında. Bak bunu Urfa'da açıklamıyorum. Dadaşlar diyarında açıklıyorum.Şimdi Sayın Bakana iki sorum var. Birincisi; bu ihale yolsuzluğunda müfettiş raporları var. Sayın Bakan, yazı yazmış, durdurmuş. Bunların hepsi anlaşılır. AKP'nin modeli budur. Bir şeyi merak ediyoruz. Kamuoyunun da merak etmesi lazım. Basındaki arkadaşlarımız da galiba merak ediyordur. Van'daki bu ihaleler kime verilmiştir. Bu firma kim? Bileniniz var mı? Firmanın AKP ile bağlantısı var mı, yok mu? Bunları da Sayın Bakan açıklasın istiyoruz."