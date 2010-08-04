-GÜRSEL TEKİN MYK ÜYESİ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine PM Üyesi Gürsel Tekin seçildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantıda 76 üye oy kullandı. 48 kişinin oyunu alan Tekin, MYK üyesi oldu. CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Çetin Soysal, bir gazetecinin, neden aday olmadığına ilişkin sorusu üzerine şu yanıtı verdi: ''Aday olacağımı hiçbir şekilde açıklamadım. Aday olacağım yönünde de bir çaba içinde olmadım. Sayın Genel Başkanımız MYK'da daha önce açıkladığı eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte çalışacağını ifade etmişti. Bugün de Parti Meclisi'miz o yönde karar vermiştir. Genel Başkanımızın bu konudaki çalışma arkadaşını seçmesi ve bu konuda kendisiyle uyum içerisinde partimizin iktidara geleceği bu süreçte bir dayanışma içinde olabileceği koşulları yaratan kimlerse bizim de o çalışmayı, o katkıyı vermemiz gerekiyor.'' Bir başka gazetecinin PM toplantısının gergin geçip geçmediğine ilişkin sorusu üzerine Soysal, ''Toplantıda her hangi bir gerginlik yok. Gergin olması için de bir neden yok. Önümüzde 12 Eylül var. Genel Başkanımız Anadolu'nun dört bir yanında yoğun bir çalışma temposu içerisindeyken burada böyle bir kriz yaratmak doğru değil'' dedi.