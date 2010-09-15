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Politika

Gürsel Tekin: Kurultay söz konusu değil

Deniz Baykal’ın kurultay çağrısına yanıt veren CHP’nin çiçeği burnunda Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, “Kurultay söz konusu değil” dedi.

15 Eylül 2010 03:00

T24 - Deniz Baykal’ın kurultay çağrısına yanıt veren CHP’nin çiçeği burnunda Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, “Kurultay söz konusu değil” dedi.
 

Baykal: Kurultay toplanmalı ama aday değilim


CHP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Gürsel Tekin, NTV’nin sorularını yanıtladı.


Gürsel Tekin, yeni göreviyle ilgili olarak “Bana çok büyük sorumluluklar yükleniyor. Ben 22 kişilik kurumun içinde bir kişiyim. Görev ve sorumluluklarımı yerine getirmek için çalışacağım. CHP iktidarını sağlamak için arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.


Referandum sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, “Bu referandum iktidar için de muhalefet için de ne büyük bir zafer ne de büyük bir kayıptır. Eksiklerimiz, yapmamız gerekenler var” dedi.


Yüzde 42'lik "hayır" sonucuna rağmen parti olarak başarılı olduklarını savunan Tekin, “Görünen köy kılavuz istemez. CHP oylarını artırmıştır. Ancak MHP’nin güçlü olduğu yerlerde sıkıntılar vardır. Bunu MHP kendisi değerlendirecektir” dedi.


Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kurultay çağrısının hatırlatılması üzerine “Bir kurultayın söz konusu olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.


CHP’nin bir yol haritası çizeceğini belirten Gürsel Tekin, şöyle dedi: “Seçim startı vererek il il, köy köy, kasaba kasaba çalışmalarımızı anlatacağız. Ben oturmayı çok seven birisi değilim, imkanım olursa birçok yeri dolaşmak istiyorum."

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