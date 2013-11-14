Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'nun kişisel tercihi benim aday olmam

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul'un tüm sorunlarını çözeceğini vaad ederek, 'Kılıçdaroğlu'nun kişisel tercihi benim aday olmam' dedi.

Tekin İstanbul'un medyanın merkezi olduğunu söylerek, "medya burada hep belrleyici oldu. bunun da zemine oturması gerektiğine inanıyorum. Medya siyasete müdahale etmeye başlarsa kuralsızlık başlar" ifadelerini kulandı.

Gürsel Tekin, NTV'de yayınlanan bir programda İstanbul adaylığı üzerine soruları cevapladı:

Neden İstanbul?

Bugün sayın Başbakan'ın önceliklerine baktığınızda birinci sırada İstanbul geliyor. İstanbul çok önemli bir şehir. İstanbul'daki AVM'lerin sahiplerinin önemli kısmında küresel sermayenin sahipleri olduğunu görüyoruz. Maalesef Türk siyaseti çok kirlendi, özellikle belediyeler... Gürsel Tekin olarak belediye başkanı olsam bugün dünyayla yarışabilecek bir belediye vaad ediyorum.

İstanbul medyanın merkezi. Medya burada hep belrleyici oldu. bunun da zemine oturması gerektiğine inanıyorum. Medya siyasete müdahale etmeye başlarsa kuralsızlık başlar. İstanbul aynı zamanda demokrasininm ve özgürlüğün önünü açacak. İstanbul 20-25 milyonluk bir kent haline gelmiş. Bu konuda hayallerimin olduğunu partim de biliyor İstanbullular da biliyor. İstanbul'da birikmiş bu sorunları ancak CHP çözebilir. PArtim bana görev verir ben de belediye başkanı olursam İstanbul'un sorunlarını çözeceğim.

Aday adaylığınızı açıklamadan önce genel başkan bilgisi dahilinde yaptığınızı söylediniz. Sarıgül de siz aday adayı olduğunuzu açıkladığınız gün Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte "İstanbul'un anahtarını getireceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu kimi destekliyor?

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi destekliyor. 'İstanbul'da nasıl iktidar olunur' bunu destekliyor. Bireysel tercihine bakarsanız, onun tercihi Gürsel Tekin'dir. Ama Sayın genel başkanımız bütün kriteleri değerlendirerek karar verecektir.

Dün Genel Başkan ile yan yana oturmamanız gündeme geldi. Aranızın kötü olduğu iddia edildi. Bu konuda ne diyeceksiniz?

Elbette gerginlik söz konusu yok. Medya karı-kocayı bile ayrıyor, ama hepsi nafile.

Melih Gökçek İstanbul için sizin şansınızın daha yüksek olduğunu söyledi.

Melih Bey'in ne dediği önemli değil. İstanbul'u da alacağız, Ankara'yı da alacağız.

Sarıgül'ün 'Erdoğan dünya lideri' açıklaması hakkında ne diyeceksiniz?

Sayın Sarıgül ironi yaptığını ifade etti, bunun üzerine bir şey söylemek mümkün değil. Sayın Başbakan'ın dünya lideri olması mümkün değil. O daha Türkiye lideri olamamış.

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı olmazsa Kadıköy'ü düşünür müsünüz?

Gürsel Tekin 2009'da il başkanıydı. İstedğim ilçede belediye başkanı olma imkanım vardı.

İstanbul projeleriniz neler?

Ulaşım tabii ki. İstanbul'un ulaşım sorunu çok önemli. 2.si mülkiyet sorunu. 3.sü doğal felaketlere karşı hazırlayacağız.