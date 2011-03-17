-GÜRSEL TEKİN İFADEYE GİDECEK ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, gazeteci İklim Bayraktar'ın iddialarına ilişkin ifadesinin alınması konusunda ''Uygun bir zamanda gideceğiz ifademizi vereceğiz. Bizim yargıdan kaçmamız söz konusu değil'' dedi. Bir basın mensubunun, ''Gazeteci İklim Bayraktar'ın iddialarına ilişkin'' kendisinin de ifadeye çağrılıp çağrılmadığını sorması üzerine Tekin, Ankara Adliyesinden kendisine telefonla bilgi verildiğini söyledi. Tekin, ''Medyamız jet hızıyla bu işleri yapınca onlar da haklı olarak telefonla söylediler. Uygun bir zamanda gideceğiz ifademizi vereceğiz. Bizim yargıdan kaçmamız söz konusu değil. Hangi gün gideceğimizi sonra size söyleyeceğim'' diye konuştu.