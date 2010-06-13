Gürsel Tekin için yeni formüller

T24 - CHP MYK yarın (13 Haziran 2010) toplanarak Gürsel Tekin krizine son noktayı koyacak. CHP MYK’ya giremeyince tekrar İstanbul İl Başkanlığına dönmek isteyen Parti Meclisi(PM) üyesi Gürsel Tekin ile ilgili karar MYK’da verilecek. MYK’da üç seçenek masaya yatırılacak. Birincisi; Tekin’in tekrar İstanbul’a dönmesi, ikincisi; PM’de kalması, üçüncüsü; MYK’dan bir ismin istifa ettirilerek Tekin’in MYK’ya alınması. CHP kulislerinde ise, Tekin’e "başdanışmanlık" teklifi yapılabileceği konuşuluyor. Edinilen bilgiye göre, başdanışmanlık görevinin yanında koordinatörlük görevi de verilecek.





Bir üyenin istifa ettirilerek, Tekin’in MYK’ya alınmasının "şık" olmayacağı ifade edilirken, İl başkanlığına tekrar dönmesine de sıcak bakılmadığı belirtiliyor. CHP kulislerinde, kimseyi üzmeyecek formülün ise; içi doldurulmuş ve koordinatörlük görevinin de verileceği bir "başdanışmanlık" olabileceği konuşuluyor.







Kılıçdaroğlu: Tekin ile Anadolu'yu gezeceğiz







Cuma günü Tekin ile görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra katıldığı bir televizyon programında, "Sayın Tekin’in halkla diyaloğunun çok iyi olduğunu biliyoruz. Asla onu geriye itmek, dışlamak niyetimiz yok. İstanbul’da da faydalanacağım. Ben İstanbul’u yeterli görmüyorum Anadolu’da da faydalanacağız. Tekin’in İstanbul’daki başarılarını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte Anadolu’ya gideceğiz göreceksiniz Sayın Tekin’le birlikte gideceğiz. Bölge milletvekillerini de yanımıza alacağız" demişti.







Genel Merkez atayacak







Bu arada İstanbul İl Yönetimi’nin düşüp düşmediği ise adeta yılan hikayesine döndü. İstanbul İl Yönetimi’nden, "düşmedi" açıklaması gelse de, parti yönetimi farklı düşünüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, İstanbul İl Yönetim Kurulu’nun düştüğünü belirterek, "Bundan sonraki süreçte İstanbul İl Yönetim Kurulu ile ilgili tasarruf yetkisi tüzük uyarınca Merkez Yönetim Kurulu’na aittir. Ayrıca il yönetiminin bundan sonra toplantı yeter sayısı da bulunmamaktadır. Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulunda bu husus ele alınacaktır" dedi.





İstanbul İl Yönetimi’nin düşüp düşmesi ise, atamanın kimin tarafından yapılacağı konusunda önem taşıyor. Yönetimin düşmesi halinde atamayı MYK yapıyor. Mevcut yönetimin devam etmesi halinde ise il başkanını il yönetim kurulu kendi içinden ya da dışından seçiyor.





CHP kulislerinde, Gürsel Tekin’in tekrar İstanbul İl Başkanlığı’na dönmemesi halinde dışarıdan, kamuoyunda ismi dillendirilmemiş bir ismin atanacağı konuşuluyor.