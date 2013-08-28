Gürsel Tekin, İBB için kendine güveniyor

İstanbul'u ve seçmen profilini iyi bildiğini söyleyen Tekin, aday olması halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Aday gösterilirsem İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazarım" diyerek, yerel seçim öncesi adaylık sinyali verdi. Tekin, ayrıca cumhurbaşkanını halkın seçmesi konusunda AKP'nin geri adım atacağı yönünde bazı bilgiler bulunduğunu iddia etti.

Emin Pazarcı'nın TRT Haber'de yayınlanan İnce Çizgi programına konuk olan Gürsel Tekin, CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği iddialarının şimdilik spekülasyon olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Sarıgül başvurmadı

"Sayın Genel Başkanımız defalarca çağrı yaptı. Sadece Sarıgül'e değil, CHP herkese kapısını açtı. Kim gelmek istiyorsa gelebilir. Birinin adaylaşabilmesi için öncelikle üye olması gerekiyor. Ama ne Sarıgül'den böyle bir talep gelmiş, ne de CHP Genel Merkezi'nin gündeminde böyle bir şey var. Bizim dışımızda belli yazarlar yazıyor, biz de izliyoruz. İstanbul'un birinci önceliği kimin belediye başkanı olacağı değil, temel sorunların nasıl çözüleceğidir. Çok ciddi projelerimiz var. Adaylık konusunda CHP ne yapacağını iyi bilir. Sarıgül CHP'ye dönmek isterse, Parti Meclisi toplantısında tereddütsüz 'evet' derim. Gelsin, gelmesin demiyorum; ama başvurusu yok. Ayrıca, önümüzdeki günlerde çok önemli isimleri CHP'de göreceksiniz."

'Kesinlikle seçilirim'

"Size İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı görevi verilirse ne yaparsınız" sorusunu, "Başımın üzerine. Bana nerede görev verilirse, o görevi rahatlıkla yaparım" diye yanıtlayan Tekin, "Bu görev verilirse İstanbul'un sorunlarını çözebilir misiniz" şeklindeki soruya da, "Aday olursam kesinlikle seçilirim ve sorunları çözerim. İstanbul'un temel sorunları çözülememiştir ve biz bu sorunları biliyoruz" karşılığını verdi.