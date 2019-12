Gürsel Tekin: Görevde yokum diye cazgırlık yapmadım

T24

'Görevde yokum diye cazgırlık yapmadım'

'Anadolu'yu dolaşacağım'

'Günah keçisi değilim'

Tekin'in Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamalar özetle şöyle:Benim için sürpriz olmadı. Yeni MYK’nın değişimi ta seçimden sonraydı. Sürpriz değişim değildi. Siyasi partilerde her zaman olur. Ama CHP dışındaki değişimler bu kadar etkili olmuyor. Hangi görevde olduğumuzun hiç önemi yok. Ben hiçbir zaman partime küsmedim. Görevde yokum diye cazgırlık yapan bir adam değilim. Vekil olmadım en ufak sesim çıkmadı, vekil olanlardan daha fazla çalıştım. CHP kurumsal kimliği olan bir partidir.Türkiye yangın yeri. CHP’nin bu tehlikeyi önleyecek politikalar üretmesi lazım. İç kavgalar, partinin kurumsal kimliğine zarar getirecek davranışlar CHP’ye yakışmaz. Parti içi demokrasi tabii ki olacak. Parti içi demokrasi parti içi organlarda tartışılır.Benim katılmama nedenimi Sayın Genel Başkan biliyoır. İstanbul’a gittim. Cenazem vardı. Ama bu hafta katılacağım.İstanbul’daki gazeteciler il başkanlığındaki tutumumu bilir. Ne düşünürsem söylerim. Parti sözcülüğü ile ilgili talep gelmedi, konuşma olmadı. Bu nerden çıktı bilmiyorum.İkinci, üçüncü adam numaralandırması basının numaralandırması. Önemli kararlar kolektif çıkan kararlardır. Değişiklikler MYK’da arkadaşların ortak kararlarla çıkar. Sayın Bakan yakinen tanıdığım biridir. Bür bütün olarak bakarsanız her türlü göreve hazırım. Bugün kendisiyle de görüştüm. Elimden gelen her türlü katkıyı örgütler anlamında yapmaya hazırım.Ben Gürsel Tekin olarak Anadolu’yu dolaşmak istiyorum. Ankara’da oturarak siyaset yapılmaz. Biz seçim öncesi Başbakan’a çağrı yaptık, ‘siyasi partiler yasasını değiştirelim. Millet kendi vekilini seçsin’ dedik. İstanbul’un milletvekili kim?İstanbul milletvekili İstanbul’un sorunları ile ilgilendi mi? Yok kardeşim. Tayinli sistemle geliyorsunuz. O yüzden bunlar oluyor. Milletvekillerinin tamamı milletin iradesi ile seçilmeli.4 bin 500 tane aday başvurusu oldu. 135’i vekil oldu. Diğer arkadaşlar için günah keçisi ben oldum ya da genel başkan oldu. Neden günah keçisi ben oldum.