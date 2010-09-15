T24- CHP'de referandumun üzerinden 48 saat geçmeden parti yönetiminde ilk değişiklik gerçekleşti. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Gürsel Tekin, genel başkan yardımcısı oldu.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında dün toplanan CHP MYK’da alınan kararlar Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay tarafından basın toplantısıyla açıklandı. Okay, Gürsel Tekin’in, Kılıçdaroğlu tarafından genel başkan yardımcısı olarak atandığını söyledi. Tekin sivil toplum, meslek odaları ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.



MYK üyeliği sorun olmuştu



Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa seçildiği kurultay sürecinden itibaren başta Genel Sekreter Önder Sav olmak üzere bazı isimlerin muhalefetiyle karşılaşmıştı. Tekin ilk olarak CHP kongresinde Önder Sav muhalefeti nedeniyle en az oy alan isimler arasında yer alarak PM üyesi olmuştu. Tekin ardından da MYK’ya girmesine kesin gözle bakılırken yine Önder Sav engeliyle karşılaşmıştı. Yaşanan kısa süreli krizin ardından Berhan Şimşek’in İstanbul İl Başkanlığı’na getirilmiş, boşalan yer için yapılan seçimle Gürsel Tekin MYK’ya girebilmişti. Dün yapılan MYK toplantısıyla da Tekin CHP’de genel başkan yardımcılığı sorumluluğunu almış oldu.



Tekin’in genel başkan yardımcısı olmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskısının etkili olduğunu ifade ediliyor.



Hakkı Süha Okay, referandum sürecinde olağanüstü bir çalışma gösterdiğini belirterek, “Gayet tabii ki, başta Sayın Genel Başkanı olmak üzere CHP’lilerin çok yoğun emeği, katkısı milletimizin gözü önünde cereyan etmiştir. Yüzde 42 oyun veya yüzde 58 oyun hiçbir siyasi parti için ’şu kadar veya bu kadar’ ayrışmasının yapılmasını da sağlıklı bir tahmin olarak görmüyoruz” dedi.



Türkiye’nin, 2011 haziran veya mayıs ayında bir genel seçime gideceğini ifade eden Okay, MYK’da kendisinin başkanlığında, Gürsel Tekin, Genel Sekreter Yardımcıları Tekin Bingöl ve Abdurrezzak Ertan, Süheyl Batum, Ali Koçal, Sencer Ayata’nın içerisinde bulunduğu yedi kişilik bir Seçime Hazırlık Komitesi’nin kurulduğunu söyledi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Brüksel’e gidiyor. Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ve Belçika hükümeti nezdinde görüşmeler yapacak ve çeşitli toplantılara katılacak.



