Gürsel Tekin: Denize bakan, ranta açık Hazine arazilerinin yandaş şirketlere peşkeş çekilmeyeceğinden nasıl emin olacağız?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Hazine'ye ait arazilerin tarım arazisi olarak kiralanmasına yönelik kararın 'kuşku' yarattığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "Özellikle denize bakan, ranta açık Hazine arazileri için hatırlı kişiler şimdiden devrede, arazilerin bu kişilere peşkeş çekilmeyeceğinden nasıl emin olacağız?" sorusunu yöneltti.

Hazine'ye ait araziler tarım arazisi olarak kiralanacak. 14 milyon metrekarelik alanda üretime geçilecek. Bu arazilerden en büyük payı ise 4 milyon metrekare ile Kayseri alıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hazine'ye ait arazileri tarım arazisi olarak kiralanmasına yönelik kararını TBMM'ye taşıdı.



Kararın ‘kuşku' yarattığını savunan Tekin, Bakan Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti: "Çiftçi, son 18 yılda kendisine ait 3.5 milyon hektar araziyi ekmekten vazgeçti. Şimdi, Hazine'ye ait arazileri neden eksin? Özellikle denize bakan, ranta açık Hazine arazileri için hatırlı kişiler şimdiden devrede…

*Bu arazilerin yandaş kişi ve şirketlere peşkeş çekilmeyeceğinden nasıl emin olacağız? Rantı yüksek arazileri kapsam dışında bırakmayı düşünüyor musunuz?"