Gürsel Tekin: Çözüm süreci yeniden başlamalı, CHP olarak destek veririz

CHP eski Genel Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, çözüm sürecinin tekrar başlaması gerektiğini belirterek ‘’Umut ederiz ki, çözüm süreci yeniden başlar. CHP olarak da biz destek veririz. Bunu hükümete de ilettik ama ne yazık ki iktidar kendi insiyatifini kaybettiği için mesele nereye gidecek belirsiz’’ ifadelerini kullandı.

‘’Bugün size Cizre’nin Diyarbakır’ın fotoğraflarını göstersem Suriye sanırsanız. Bu bir toplumsal travmadır. Bu çocuklar nasıl bir travma ile büyüyecekler?’’ diyen Tekin, ‘’Bu meseleye Kürtler ‘den çok Türkler’ in sahip çıkması lazım. Mesele Kürt meselesi olmaktan çıktı, 78 milyonun meselesi haline geldi.’’ diye konuştu.

ÇağdaşSes.com’a konuşan Tekin’in sözleri şöyle:

''Hükümetin bölgede bir inisiyatifi yok. Bu tespiti AKP milletvekilleri ile görüşerek de yapabilirsiniz. Hükümette böyle bir inisiyatif olmayınca daha çok ölüm yaratıp, sorunu büyütüyorlar. Bu sorunu ya derhal çözeceğiz ya da sonu görünmeyen bir kuyuya gireceğiz.

Dünyada böyle bir sürecin bu kadar ölümle çözüldüğü görülmüş şey değil. Umut ederiz ki, çözüm süreci yeniden başlar. CHP olarak da biz destek veririz. Bunu hükümete de ilettik ama ne yazık ki iktidar kendi insiyatifini kaybettiği için mesele nereye gidecek belirsiz.

Baştan itibaren çözüm dedikleri lakin adını bir türlü bulamadıkları bu sürece dair uyarılarımız olmuştu. Sayın Erdoğan bize ‘kendi aklınıza bakın’ dedi. ‘Sizin kredinize ihtiyacımız yok’ dedi. Biz umursamadık, ciddiye almadık. Üstümüze düşen sorumluluğun farkındaydık ve ona göre davranmaya gayret ettik. Maalesef çok acı, büyük bir dram yaşanıyor. Bu meseleye Kürtler ‘den çok Türkler’ in sahip çıkması lazım. Mesele Kürt meselesi olmaktan çıktı, 78 milyonun meselesi haline geldi. Yüzlerce çocuk okullarına devam edemiyor, oyun oynadıkları sokaklarda durmayan silah seslerini dinliyorlar. Neredeyse herkesin ailesinden kayıplar oldu, çocuklar okulla tanışmadan ölümle tanışıyor. Bugün size Cizre’nin Diyarbakır’ın fotoğraflarını göstersem Suriye sanırsanız. Bu bir toplumsal travmadır. Bu çocuklar nasıl bir travma ile büyüyecekler? İnsan hastalanırsa tedavi olur ve iyileşir. Ama bir çocuk okula gitmezse, bu ileride büyük bir sorun olur. Bu çocuk ya sokağa düşer, ya çatışırken ölür, ya radikalleşir ya da köktendinci olur. Bunun bedelini de Türk ya da Kürt değil, tüm Türkiye halkı öder.''