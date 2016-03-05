T24 LogoT24 Logo
Politika

Gürsel Tekin: Çözüm süreci yeniden başlamalı, CHP olarak destek veririz

''Bu meseleye Kürtler'den çok Türkler'in sahip çıkması lazım''

05 Mart 2016 17:48

CHP eski Genel Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, çözüm sürecinin tekrar başlaması gerektiğini belirterek ‘’Umut ederiz ki, çözüm süreci yeniden başlar. CHP olarak da biz destek veririz. Bunu hükümete de ilettik ama ne yazık ki iktidar kendi insiyatifini kaybettiği için mesele nereye gidecek belirsiz’’ ifadelerini kullandı. 

‘’Bugün size Cizre’nin Diyarbakır’ın fotoğraflarını göstersem Suriye sanırsanız. Bu bir toplumsal travmadır.  Bu çocuklar nasıl bir travma ile büyüyecekler?’’ diyen Tekin, ‘’Bu meseleye Kürtler ‘den çok Türkler’ in sahip çıkması lazım. Mesele Kürt meselesi olmaktan çıktı, 78 milyonun meselesi haline geldi.’’ diye konuştu.

ÇağdaşSes.com’a konuşan Tekin’in sözleri şöyle:

''Hükümetin bölgede bir inisiyatifi yok. Bu tespiti AKP milletvekilleri ile görüşerek de yapabilirsiniz. Hükümette böyle bir inisiyatif olmayınca daha çok ölüm yaratıp, sorunu büyütüyorlar. Bu sorunu ya derhal çözeceğiz ya da sonu görünmeyen bir kuyuya gireceğiz.

Dünyada böyle bir sürecin bu kadar ölümle çözüldüğü görülmüş şey değil. Umut ederiz ki, çözüm süreci yeniden başlar. CHP olarak da biz destek veririz. Bunu hükümete de ilettik ama ne yazık ki iktidar kendi insiyatifini kaybettiği için mesele nereye gidecek belirsiz.

Baştan itibaren çözüm dedikleri lakin adını bir türlü bulamadıkları bu sürece dair uyarılarımız olmuştu. Sayın Erdoğan bize ‘kendi aklınıza bakın’ dedi. ‘Sizin kredinize ihtiyacımız yok’ dedi. Biz umursamadık, ciddiye almadık. Üstümüze düşen sorumluluğun farkındaydık ve ona göre davranmaya gayret ettik. Maalesef çok acı, büyük bir dram yaşanıyor. Bu meseleye Kürtler ‘den çok Türkler’ in sahip çıkması lazım. Mesele Kürt meselesi olmaktan çıktı, 78 milyonun meselesi haline geldi. Yüzlerce çocuk okullarına devam edemiyor, oyun oynadıkları sokaklarda durmayan silah seslerini dinliyorlar. Neredeyse herkesin ailesinden kayıplar oldu, çocuklar okulla tanışmadan ölümle tanışıyor. Bugün size Cizre’nin Diyarbakır’ın fotoğraflarını göstersem Suriye sanırsanız. Bu bir toplumsal travmadır.  Bu çocuklar nasıl bir travma ile büyüyecekler? İnsan hastalanırsa tedavi olur ve iyileşir. Ama bir çocuk okula gitmezse, bu ileride büyük bir sorun olur. Bu çocuk ya sokağa düşer, ya çatışırken ölür, ya radikalleşir ya da köktendinci olur. Bunun bedelini de Türk ya da Kürt değil, tüm Türkiye halkı öder.''

ETİKETLER

gürsel tekinchpkürt sorunuakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24