Gürsel Tekin: CHP erken seçime hazır!

CHP'li Gürsel Tekin, 15 Temmuz süreci sonrası erken seçim tartışmalarının gündeme geldiğine dikkat çekerek, CHP olarak türlü seçime hazır olduklarını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yerel yönetimlerde temizlik yapılması için erken yerel seçimlere ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak, "Şimdi bir erken seçim tartışması var. CHP, her türlü erken seçime hazırdır. İster yarın ister öbür gün ister 15 gün sonra. İki takvim var yerel seçim için. Bir 2017 Kasım düşünülüyor ikincisi 2018 Mart. Buna eyvallah hiçbir sorun yok. CHP buna hazır" dedi.

Tekin, "Şimdi bir erken seçim tartışması var. CHP, her türlü erken seçime hazırdır. İster yarın ister öbür gün ister 15 gün sonra. Bir örnek veriyim. Bu örgüt sarayın içine, göbeğine girmiş, belediyelerin içine girmemesi mümkün mü? Gerek büyükşehirlerde gerek il ve beldelerde çok sayıda örgüt üyesi olduğu belirtiliyor. İl Genel ve Belediye Meclisi'nde de durum aynı. Ama bu budamayla olacak bir şey değil, yani dalları budayalım değil ağacı kökünden keselim diyorlar ve bir erken yerel seçim konuşuluyor. İki takvim var yerel seçim için. Bir 2017 Kasım düşünülüyor ikincisi 2018 Mart. Buna eyvallah hiçbir sorun yok. CHP buna hazır. Ama ikinci seçim, yani milletin 4 yıl olarak seçmiş olduğu milletvekilliğini 5 yıla çıkarıp 2020'ye sarkıtmak bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu millet iradesine de aykırı. Biz buna karşıyız. Seçime hazırız. Ama sadece AK Parti'yi rahatlatmak için değil Türkiye'yi rahatlatmak için" şeklinde konuştu.