Gürsel Tekin: Başbakan'ın açıklamalarını çok normal karşılıyorum...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Başbakan'ın açıklamalarını çok haklı buluyorum. Söylediklerini çok normal karşılıyorum, kızmıyorum" dedi. Tekin, "İtaatçi bir insandan böyle bir cümle çıkması son derece doğaldır" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı Adalet Yürüyüşü için "Sokakta iktidarı şikâyet etmek, ana muhalefet partisine yakışan bir tavır değildir. Sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur. Adalet sokakta aranmaz. Vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.

Maçka Parkı'nda CHP'lilerin başlattığı “Adalet Nöbeti" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da farklı zamanlarda parka gelerek nöbete katıldı.

"İtaatçi insan..."

Gürsel Tekin, burada parkta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım'ın “Sokakta adalet aranmaz" sözünün hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

“Başbakanın açıklamalarını çok haklı buluyorum. Söylediklerini çok normal karşılıyorum, kızmıyorum. Çünkü kendisi de ifade emişti, 'itaat et, rahat et' diye. İtaat kültüründe demokrasi yoktur, hukuk yoktur, adalet yoktur. İtiraz edemezsiniz. Başbakan başladığı günden beri itaat edeceğini ifade etmişti. İtaatçi bir insandan böyle bir cümle çıkması son derece doğaldır. Bir kısım arkadaşımız Sayın Başbakan'a kızmış, öfkelenmiş. Ben hiç kızmadım. Başbakan başladığı günden itibaren itaatçi olduğunu itiraf etmişti. Sayın Başbakan siz itaatçi olmaya devam edin biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, başta genel başkanımız olarak itiraz etmeye sonuna kadar devam edeceğiz."

"Berberoğlu'nun morali çok yerinde"

Gürsel Tekin, Berberoğlu ziyareti ile ilgi de kısa bir açıklama yaparak, “Enis bey hak etmediği bir tutsaklıkla karşı karşıya. Morali çok yerinde. Demokrasi, hukuk için ödenecek bir bedel varsa bu bedeli ödemeye hazır olduğunu ifade etti. 'Canım memleketime feda olsun' dedi. Nazım Hikmetler gibi, Yaşar Kemaller gibi hainler listesine kendisini dahil etti. Çok şanslı kendisi. Yürüyüşün başladığını öğrenince çok duygulandı. Olayları ilgiyle takip ediyor. Haber kanallarının olmamasından şikâyetçi ve bu yönden talebi var. Mahkûmların çoğunluğun tercih ettiği kanallar izlendiği için haber kanalları yokmuş" dedi. (DHA)