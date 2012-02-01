-Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu BİTLİS (A.A) - 01.02.2012 - Bitlis'in Güroymak ilçesinin Oduncular köyünde felç geçiren kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı. Oduncular köyü muhtar vekili Orhan Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdullah Kanbay'ı (55) dün hastaneye götürdüklerini ancak eve döndükten sonra gece Kanbay'ın felç geçirdiğini söyledi. Köy yolunun açılması için Güroymak'taki İl Özel İdaresine bağlı şantiyeye haber verdiklerini ifade eden Ergün, şöyle konuştu: ''Gece felç geçiren Kanbay'ın şu anda ayağı tutmuyor. Hastayı hastaneye götürmek istiyorduk ancak ilçe girişine kadar 7 kilometrelik köy yolumuz kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi ekiplerince bugün yolumuz açıldı. Kanbay'ı şu anda köydeki bir araçla Bitlis Devlet Hastanesine götürüyoruz. Yolu ulaşıma açmalarından dolayı İl Özel İdaresi yetkililerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum.'' Abdullah Kanbay'ın yeğeni Abidin Kanbay ise kalp hastalığı bulunan amcasının gece felç geçirdiğini, köy yolunun kapalı olmasından dolayı amcalarını hastaneye götüremediklerini bildirdi. Kanbay, şunları kaydetti: ''Amcam gece felç geçirdi. Sol ayağı tutmuyor. Kardan dolayı yol kapandığı için amcamı hastaneye götüremedik. Bugün amcamı hastaneye götürmek için 112 servisine haber verdik. Ancak ambulans kara saplandığı için köye gelemedi. Yolun açılması için İl Özel İdaresine haber verdik. Ekipler yolu açıncaya kadar bekledik. Köy yolu ulaşıma açıldı ve amcamı köydeki bir arabayla hastaneye götürüyoruz. Amcam geçen yıl da kalp krizi geçirdi, iki kez anjiyo olmuştu, dün de hastaneye gitmişti.'' Bitlis Özel İdaresi yetkilileri de Oduncular'da yaşayanların bugün kendilerini aradıklarını ve köyde felç geçiren bir hasta bulunduğunu bildirdiklerini ifade etti. Yetkililer, ihbar üzerine köy yolunda 7 kilometre karla mücadele çalışması yaptıklarını ve hastaya ulaştıklarını belirtti. Abdullah Kanbay'ın Bitlis Devlet Hastanesine götürüldüğü bildirildi.