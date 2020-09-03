Gurme - yazar Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi

Yemek yazarı Mehmet Yaşin'in de içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Olayda yaralananın olmadığı öğrenildi.

A.T.K idaresindeki 34 TA 8649 plakalı otomobil, içinde yemek yazarı Mehmet Yaşin'in bulunduğu R.Z idaresindeki 34 NP 6019 plakalı otomobile Zeytinburnu'ndan Aksaray-Fındıkzade sapağına döneceği sırada arkadan çarptı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri Aksaray-Fındıkzade sapağını trafiğe kapadı. Bir süre aracında bekleyen Mehmet Yaşin, taksi ile kaza yerinden ayrıldı. Kaza geçiren araçlar çekicilerle çekildikten sonra trafik normale döndü.