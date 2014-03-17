Gürkan Uygun: Dizilerdeki şiddet sahnelerini kızıma izlettirmem

Ortadoğu ülkelerinde ‘Kurtlar Vadisi' dizisinde ‘Memati' karakteri ile tanınan oyuncu Gürkan Uygun, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalına röportaj verdi. Kaçak dizisinde ‘Serhat Hakeri' karakterini oynayan Uygun, dizilerdeki şiddet sahnelerini yaşı küçük olduğu için kızına izlettirmediğini anlattı.

Uygun, "Arada bazen fragmanlar dönerken beni görüyor ama o sahnelerin içinde görmüyor. En azından artık oyuncu olduğumu biliyor. Küçük yaşta ama dizilerimi seyrettirmediğim için etkilenmiyor.” dedi. Dizilerin çoğunun çocukların yattığı saatten sonra yayına girdiğini hatırlatan oyuncu, insanların tercihen bunu seyredip ardından da şikayet etmelerine anlam veremediğini dile getirdi. Şiddeti teşvik ettikleri gerekçesiyle ceza aldıklarını aktaran Uygun, “Oyuncuların yapabileceği çok fazla şeyler yok bunda. Senaryoyu değiştiremiyoruz tabii ki. Biz bir hikâye anlatıyoruz. İnsanların biraz kendini kaptırması pek bizim günahımız değil gibi geliyor bana.” ifadelerini kullandı. Normal ha-yatında kavga ve silahı sevmediğini kaydeden Uygun, şöyle devam etti: “Rol gereği bağırarak çağırarak, vurarak-kırarak enerjimin büyük kısmını sette bırakıyorum. Eve geçtiğimde eşimle kızımla mutlu yaşamaya çalışıyorum. Hayatımda 1-2 kere kavga ettim. O da öğrencilik yıllarıydı. Erkekler niye silah kullanır anlamam.”