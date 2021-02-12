Güriş Holding'in kurucusu İdris Yamantürk hayatını kaybetti

Güriş Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı İdris Yamantürk, 96 yaşında vefat etti.

İki haftadır Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde hayatını kaybeden Yamantürk, Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İdris Yamantürk'ün ölümünün ardından "İdris Yamantürk ağabeyimiz “Türk milletine borcumuz var" anlayışıyla büyük emekler vermiş, çok kıymetli bir isimdi. Kendisini kaybetmenin derin hüznü içerisindeyim. Türk iş dünyasına ve ülkemize kattığı değer için kendisine minnettarım. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İNTES Başkanı Koloğlu: Ülkemiz iş dünyası çok kıymetli bir değeri kaybetti

Yamantürk’ün kurucusu olduğu Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) Başkanı Celal Koloğlu, Türk inşaat sektörünün duayen ismi İdris Yamantürk’ü kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Koloğlu, Türk iş dünyasının; inşaat sektörünün gelişimine büyük emek vermiş, çalışkan, vatansever, başarıları ve örnek kişiliğiyle ülkenin gurur kaynağı olmuş kıymetli bir değerini kaybettiğini ifade etti.

Zelal Koloğlu, Yamantürk ailesine ve Güriş Holding çalışanlarına başsağlığı ve sabır diledi.

İdris Yamantürk kimdir?

Devlette çalıştığı dönemde enerji nakil hatlarının kurulmasına hizmet eden ilk mühendis kadrosunda yer alan İdris Yamantürk, şirketleri vasıtasıyla Türkiye’nin dört bir yanında 100’e yakın altyapı ve üstyapı müteahhitlik hizmetlerine imza attı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nden 1952 yılında mezun olan elektrik yüksek mühendisi Yamantürk, bir süre devlette çalıştıktan sonra 1957'de kendi şirketini kurarak, sanayiden, inşaata, enerjiye, madencilikten, turizme geniş alanda hizmet veren Güriş Holding’in temellerini attı. Türkiye’de barajdan, enerji nakil ve üretim tesislerine, limanlara, fabrikalara, hastanelere kadar inşaat ve taahhüt işleri yapan Yamantürk, üretiminin yüzde 90’ını başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülkelere ihraç eden Parsan Makina’yı 1968'de, Güriş Makina’yı da 1975'te faaliyete geçirdi.

Bir söyleşisinde ‘Dünyayı eğitimli insanlar kalkındırır” görüşünü dile getiren Yamantürk, çok sayıda hayır kurumunun yanı sıra okul yapımına, burs hizmetlerine ve okuduğu kurum olan İTÜ’nün gelişimine büyük önem verdi.