Gurgenidze Reina'da

Rusya-Gürcistan savaşı sonrası patlak veren Kafkas kriziyle ilgili olarak temaslarda bulunmak üzere Başbakan Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Gürcistan Başbakanı Lado Gurgenidze, toplantıdan sonra Gürcistan kafilesindekileri Reina'da ağırladı. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Gurgenidze, misafirleriyle birlikte Boğaz kıyısındaki mekâna kara yoluyla geldi. Reina'nın kalabalık olması nedeniyle önce içerdeki güvenlik önlemleri artırıldı, ardından da, kriz nedeniyle uzun süredir uykusuz ve gergin günler geçiren Gurgenidze, eşi ile dans ederek stresini atmaya çalıştı.



Deniz yoluyla ayrıldı



Gürcistan Başbakanı'nın kendi korumalarının da grup halinde dans ederek Gurgenidze'ye eşlik ettiği görüldü. Gürcü Başbakan, mekân dışında kendisini bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince, Reina'yı deniz yoluyla terk etti. Gurgenidze'nin Boğaz turu da yaptığı ve Boğaz'ın görüntüsünden çok etkilendiği öğrenildi.







