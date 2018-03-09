Güreş'te Süper Lig heyecanı Yozgat'ta

Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

Büyükler Greko-Romen Erkekler Süper Ligi güreş müsabakalarına Yozgat ev sahipliği yapacak.

Süper Ligin 1, 2 ve 3\'üncü hafta müsabakaları yarın saat 12.00\'da Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu\'nda gerçekleştirilecek açılış programının ardından başlayacak.

Müsabakaya katılan takımların güreşçileri karşılaşmalar öncesinde tartıya çıktı.

Karşılaşmalarda Yozgatspor Güreş takımı ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye, ASKİ Spor, Bursa Olimpik Sporlar, İstanbul Büyükşehir Belediye, Çankırı Yaren Spor, Kayseri Şeker Spor, Ankara Ego, Çaykur Spor, Kasımpaşa Spor, Manisa Akhisar Belediye, İstanbul Güreş İhtisas, Konya Büyükşehir Belediye, Konya Selçuklu Belediye takımları mücadele verecek. Müsabakalar, pazar günü tamamlanacak.

