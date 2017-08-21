Güreşte rakipler belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Fransa\'nın başkenti Paris\'te 21-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası\'nın ilk kuraları belli oldu. Buna göre Türkiye\'yi minderde Murat Dağ (71), Fatih Cengiz (75), Metehan Başar (85) ve Fatih Başköy (98) temsil edecek. Sporcuların tartı sonrası çektikleri kuralar sonucu ilk rakipleri şöyle:

71 kiloda Murat Dağ, Çinli rakibi Longxi Sun ile,

75 kiloda Fatih Cengiz, Rus rakibi Aleksandr Chekhirkin ile,

85 kiloda Metehan Başar, Belaruslu rakibi Javid Hamzatau ile,

98 kiloda Fatih Başköy, ABD\'li rakibi Tracy Gangelo Hancock ile karşılaşacak.