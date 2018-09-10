Güreşte büyük başarı

Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Minikler Güreş Şampiyonası'nın ardından Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 28 madalyanın sahibi oldu.

Milliler serbest stilde A Milli takım sporcuları 8 altın, 1 gümüş, grekoromen stilde 6 altın, 2 gümüş, 2 bronz, kadınlarda ise 3 altın, 3 gümüş 3 bronz madalya kazandı. Serbest stilde 45 kiloda Yusuf Demir, 51 kiloda Hamza Zopalı, 55 kiloda Süleyman Konak, 60 kiloda Mustafa Eren İlhan,71 kiloda Serhat Çavuşoğlu, 80 kiloda Oktay Çiftçi, 92 kiloda Murat Sezmiş ve 110 kiloda Hasan Sipahi altın, 65 kiloda Harun Söyler ise gümüş madalya elde etti. Türkiye serbest stilde topladığı 235 puanla takım halinde şampiyon olurken, Bulgaristan 137 puanla ikinci, Romanya 107 puanla şampiyonayı üçüncü tamamladı.

Grekoromen stilde 45 kiloda Murat Kalkan, 51 kiloda Ramazan Tekin, 55 kiloda Seyitcan Baytekin, 60 kiloda Furkan Erkan, 65 kiloda Galip Top, 92 kiloda Emre Helvacı altın, 48 kiloda Kazım Tikence, 110 kiloda Hüseyin Avri Cil gümüş, 71 kiloda Yusuf Gölbaşı ve 80 kiloda Behrem Bora Yılmaz bronz madalya kazandı. Yıldız grekoromen Türkiye Milli Takımı topladığı 220 puanla takım halinde şampiyon oldu. Türkiye'yi 144 puan toplayan ve 2'nci olan Bulgaristan ile 117 puanla 3'üncü olan Sırbistan takip etti.

Ülkemizi Kadınlarda temsil eden 43 kiloda Zehra Demirhan, 49 kiloda Bedriye Aksu, 53 kiloda Evira Kamaloğlu altın, 40 kiloda Büşra Atansever, 46 kiloda Şeyma Kızmaz, 65 kiloda Merve Karademir gümüş, 57 kiloda Elmas Çelik, 69 kiloda Deryanur Karaduman ve 73 kiloda Meryem Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye takım halinde 210 puanla 1'inci olan Romanya'nın ardından 190 puanla 2'nci olurken, Bulgaristan şampiyonayı 82 puanla 3'üncü tamamladı.

Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonada Türkiye serbestte 8 altın 1 gümüş, grekoromende 6 altın, 2.gümüş, 2 bronz ve kadınlarda 3 altın,3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. Bu sonuçla miniklerin ardından yıldız milli takımı da önemli bir başarı elde etti.