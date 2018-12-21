Güreşte 2018 Yılı Hakem Semineri Antalya'da başladı

Ercan ATA - ANTALYA, DHA

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan 2018 yılı Hakem ve Hakem Gözlemcisi Semineri Antalya\'nın Kemer ilçesinde başladı.

3 gün sürecek olan seminerde ilk olarak Merkez Hakem Kurulu, (MHK) hakem talimatı değişiklikleri, güreş kuralları ve genel kurallar üzerinde çalışmalar yapılacak. Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu ve Gözlemciler Kurulu Başkanı Ender Büyükerşen sunumlar gerçekleştirecek.

\'\'VARLIK: \'TÜRK HAKEMLİĞİ 2018 YILINI BAŞARI İLE TAMAMLADI\'\'

2018 yılının Türk hakemliği açısından başarılı geçtiğini ifade eden Güreş Federasyonu Genel Koordinatörü Adem Varlık, seminerin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

\'\'Türk hakemliği açısından uluslararası ve yurt içi organizasyonları çok başarılı geçti. Dünya güreş hakemleri ile bizim hakemleri kıyasladığımız zaman, hakemlerimizin üst seviyede olduğunu görmek bizleri camia olarak mutlu ediyor. Bu başarının sürdürülebilir olması için bu eğitim çalışmaları sık sık devam edecek. Zaman zaman sorunlar olsa da Türk hakemlerinin hepsine göstermiş oldukları özveriden dolayı teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum\'\' dedi.

(FOTOĞRAFLI)