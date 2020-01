Güreşle fakirliği tuş etti

2 Avrupa şampiyonluğu, 3 dünya ikinciliği, 2 Avrupa ikinciliği ve sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki milli güreşçi Kerem Kamal güreşte kazandığı derecelerle maddi durumu kötü olan annesi ve dört kardeşine birden bakıyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nermin Uçtu'nun haberine göre, Gediz Mahallesi'nde annesi Şükran Kamal ve 4 kardeşiyle yaşayan güreş sporcusu Kerem Kamal, maddi zorluklara ve imkansızlıklara rağmen hayallerinin peşinden koştu. Avrupa şampiyonlukları ve dünya ikinciliği kazandı. Güreş sporuna 6 yıl önce başlayan Kerem Kamal, bir kolu felçli annesi, konuşma ve zihinsel engelli küçük kardeşi Yağmur'un da umudu oldu.

Yokluklar içinde başarı hikayesi yazan Kerem, her gün düzenli olarak çalıştığını belirterek, azmi ve disiplinli çalışması sayesinde başarılı olduğunu ifade etti. Kerem Kamal, "6 yıldır güreşle ilgileniyorum. Akhisar Belediyespor Kulübü'nde sporcuyum. İyi ki güreşe başladım. Şu an var olan her şeyde güreş var. Onun sayesinde buralara kadar geldim. Gidemeyeceğim yerlere gittim, birçok ülke gördüm. Geleceğe dair plan yapmanın en büyük etkenlerimden biri güreş. İyi bir gelecek kurmak için güreş yapmak zorundayım" dedi.



70 madalyası var



Son olarak Gürcistan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 54 kiloda dünya ikincisi olan Kerem, bu zamana kadar yaklaşık 70 madalya kazandığını dile getirdi.

2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği, 3 dünya ikinciliği ve Türkiye'de düzenlenen birçok şampiyonada dereceler kazanan Kerem, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dikti.

Kerem, "2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmaya başladım. Önümde 4 yılım var. En büyük hedefim orası olacak. 2017'de Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Yıldızlardan gençlere geçtim. Önceliğim gençlerde derece almak, dünyada birinci olmak ve daha sonrasında beden eğitim okuluna giderek öğretmen olmak. Bunun için çalışıyorum" diye konuştu.

Geçim kaynağı güreş oldu

17 yaşındaki Kerem, güreş sporundaki başarısının yanı sıra ailesi için de umut kaynağı oldu. Güreşe başlamadan önce maddi sıkıntılar yaşayan aile, Kerem'in kazandığı şampiyonluklarla birlikte maddi olarak nefes aldı. Güreşten başka geçim kaynaklarının olmadığını söyleyen Kerem, "Güreşe başlamadan önce biraz maddi sıkıntımız vardı. Güreşe başladıktan sonra derece geldikçe maaş ve sigorta bağlandı. Akhisar Belediyespor Kulübü sporcusuyum. Oradan maaş alıyorum. Aileme destek oluyorum. Yaptığım dereceye göre aylığım değişiyor. Tek geçim kaynağımız güreş" dedi.



Kardeşine de örnek oldu



Kerem Kamal'ın güreşteki başarısı kardeşi 16 yaşındaki Kadir Kamal'a da örnek oldu. Kerem Kamal'dan sonra güreşe başlayan Kadir Kamal da 46 kiloda Dünya beşinciliği ve Avrupa ikinciliği kazandı. Güreşte başarılar kazanmaya başlayan Kadir Kamal da, kazandığı derecelerle birlikte ailesine destek olmaya başladı.



Annesinin gurur kaynağı



Kerem Kamal'ın annesi Şükran Kamal, oğlu adına çok sevindiğini belirterek, ailenin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Zor bir hayat yaşadıklarını anlatan Şükran Kamal, "Oğlum güreşteki başarılarıyla ailemizin geçim kaynağı oldu. O hem güreşte şampiyon hem de ailemizin şampiyonu. Zor bir hayatımız var. Ancak oğlumun başarılarını gördükçe birlikte her zorluğu aşacağımızı düşünüyorum" dedi.