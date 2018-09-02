Güreş Yıldızlar Karakucak Türkiye şampiyonası Turhal'da yapıldı

Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TÜRKİYE Güreş Federasyonu ve Turhal Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Kocakavak Güreş Festivali, Tokat\'ın Turhal\'da gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu ve Turhal Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası ve Uluslararası Kocakavak Güreş Festivali Turhal Şeker Fabrikası, güreş sahasında gerçekleştirildi. Düzenlenen şampiyonaya Azerbaycan, Gürcistan ve İran\'dan toplam 27, yıldızlar kategorisinde 300, baş ve baş altı güreş müsabakalarına ise 150 güreşçi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı\'nın okunması ve açılış konuşmalarının ardından yıldızlar kategorisinde güreşler başladı. Güreşçiler güreş sahasında ter döktü.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, güreşlerin her yıl yapıldığını belirterek, \"Türkiye genelinde marka olmuş bir güreş organizasyonudur. Turhal, şampiyonlar yatağıdır. Güreşin yeridir. Çok sayıda Avrupa şampiyonu ve Dünya şampiyonu çıkmıştır. Bundan dolayı burada bir güreş damarı vardır. Biz de bu güreşi destekliyoruz. Göreve geldiğimiz dünden bu güne kadar yapmış olduğumuz destekler ile, Türkiye\'de minik boydan en büyük boya kadar çok sayıda şampiyon güreşçiler çıktı. Güreş nankör bir spor dalı değildir. Siz bir yatırırsanız, 10 alırsınız. Bizim bu organizasyonumuz, ayrıca uluslararası da yapıldı. Azerbaycan’dan, İran\'dan ve Gürcistan\'dan da şampiyonlarımız bu orginazasyona katıldı. Bugüne kadar yapılan güreşçilerin en büyüğünü gerçekleştirdik\" dedi.

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