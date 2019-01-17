T24 LogoT24 Logo
Spor

Güreş Milli Takımı'nda teknik kadro değişikliği

İSTANBUL,(DHA) A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı

17 Ocak 2019 18:05

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Serbest Güreş Takımı\'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı. 
Teknik direktör Isak Irbaikhanov ve antrenör Adem Bereket görevine devam ederken Mehmet Yozgat ile Ali Kılınç ise teknik heyete yeni katılan isimler oldular. Yüksel Şanlı, Abdullah Çakmar ve Remzi Musaoğlu ile de yollar ayrıldı. 
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın göreve yeni gelen isimlere başarılar dileyerek, \"Görevden ayrılan antrenörlerimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Milli Serbest Güreş TakımıIsak IrbaikhanovAdem BereketMehmet YozgatAli KılınçYükselAbdullahRemzi MusaoğluGüreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24