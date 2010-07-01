Gürer Aykal'dan Papa onuruna konser

T24

Bütünleşmiş Avrupa Senfoni Orkestrası tarafından verilen konserde, orkestra şefi olarak sahne alan Gürer Aykal, dinleyicileri adeta büyüledi.Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi ve aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü ve Daimi Şefi Gürer Aykal, konser sonrasında yaptığı açıklamada, "İtalya'da bugüne dek onlarca konser yönettim. Ancak bugün ilk kez, bu ünlü meydanda, Papa onuruna verilen bir konseri de yönetme imkanı buldum" dedi.Aykal, konseri veren Bütünleşmiş Avrupa Senfoni Orkestrası'nın 2006'da kurulduğuna değinerek, "Sanatçılar sayfayı çevirmeden arka sayfayı da görebilme kabiliyetine sahiptirler. Nitekim, yaklaşık 80 kişiden oluşan bu orkestra, muhtelif Avrupa ülkelerinden müzisyenlerin biraraya gelerek oluşturdukları bir orkestradır" diye konuştu."Roma'nın Kalbi Papa İçin Atıyor" başlığı altında düzenlenen konserde, L. V. Beethoven'in Egmont Uvertürü, P. Çaykovski'nin Fındıkkıran Bale Suiti ve de V. Bellini'nin Norma operasından L. Bacalov'un uyarlaması çalındı.Gürer Aykal, Campidoglio'nun 2004'te Avrupa Anayasası'nın imza törenine ev sahipliğini yapan bir mekan olduğuna dikkati çekerek, "Beethoven, bildiğimiz gibi müziğin anayasasıdır. Onun Egmont uvertürü, AB anayasasının imzalandığı bu mekana uyan ölümsüz bir eserdir" dedi.Aykal, konserde icra edilen diğer parçalarla ilgili olarak da, "Ben İtalya'da da okumuş biri olarak Çaykovski'nin İtalyanlar tarafından çok sevilen bir besteci olduğunu biliyordum. Özellikle Fındıkkıran Bale Suiti, İtalyanlar'ın en beğendikleri eserlerinden biridir. Bellini'nin Norma operasından Bacalov'un uyarlamasını ise İtalyan piyanist Rossana Tomassi Golkar çaldı. 77 yaşındaki Arjantinli besteci Bacalov, bu uyarlamayı zaten Golkar için yapmıştı" diye konuştu.Meydanın tümüyle olduğu konserde Roma Büyükşehir Belediye Başkanı Gianni Alemanno, Lazio Bölge Başkanı Renata Polverini, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin yardımcılarından Gianni Letta ve Papalık Roma Vekili Kardinal Agostino Vallini de hazır bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Alemanno, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Roma'nın Aziz Petrus ve Aziz Pavlus Yortusu'nu kutladığı bir günde Papa onuruna bir konser düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Petrus ve Pavlus, aynı zamanda Roma'nın koruyucu azizleridirler. Onlar Hristiyanlık uğruna bu kentte can vermişlerdi. Hristiyanlar günümüz dünyasında da dünyanın çeşitli yerlerinde halen takibata uğramaktadırlar. Bu vesileyle dünyada takibata maruz kalan Hristiyanlarla ve de Papa'yla dayanışma içinde olduğumuzu da belirtmek istiyoruz" diye konuştu.