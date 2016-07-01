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Dünya
Deutsche Welle

Gürcülere yakında vize muafiyeti geliyor

Almanya, Gürcistan vatandaşlarına yakında vize muafiyeti sağlanabileceğini açıkladı. Hristiyan Demokrat Birlik ise Gürcü hırsızlık çeteleri nedeniyle vizelerin kaldırılmasına karşı.

01 Temmuz 2016 16:09


Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, yerine getirdiği reformlara dikkat çekerek Gürcistan vatandaşlarına yakında vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Gürcistan'ın kaydettiği ilerlemelerin en kısa sürede ödüllendirilmesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, vize muafiyetinin eylül ayında sağlanabileceğini belirtti.

"Vize muafiyeti konusunda soru artık olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır" diye konuşan Steinmeier, belirli kriterlerin yerine getirilmemesi durumunda ise vize muafiyetinin askıya alınmasını öngören acil durum mekanizmasının devreye gireceğine işaret etti. Steinmeier, eylül ayı sonuna bir karar verilmesinin gerçekçi bir ihtimal olduğunu vurguladı.

CDU endişeli

Ancak Berlin'de Gürcistanlılara vize serbestisi sağlanması ile ilgili olarak çekinceler var. Özellikle de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), organize suçların ve göçmen sayısı artması nedeniyle Gürcülerin Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat edebilmesine sıcak bakmıyor.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrman, Almanya'daki konut hırsızlığı suçlarından Gürcü çetelerin sorumlu olduğunu söyledi.

Kriterler yerine getirildi

Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisinin sağlanmasının Avrupa Parlamentosu'nun ilgili komisyonunda bu ay içinde görüşülmesi bekleniyor.

Gürcistan vize serbestisi için AB'nin talep ettiği 35 kriterin tamamını yerine getirdi. Yaklaşık 3,7 milyon nüfusu olan Gürcistan, AB ve NATO'ya üye olabilmek için de çabalarını sürdürüyor. Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikail Janelidze, "Biz Avrupa ailesinin içinde olmak istiyoruz. Avrupa değerlerini ve temel ilkelerini paylaşacak bir Avrupa ülkesi olmak istiyoruz" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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