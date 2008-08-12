Gürcüler Kodori'den çekildi

Gürcistan, tek yanlı bağımsızlık ilan eden Abhazya'daki tartışmalı Kodori Vadisi bölgesinden askeri güçlerini çektiğini bildirdi.



Gürcistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Şota Utiaşvili, Gürcü kuvvetlerinin Kodori Vadisi'nden çekildiklerini açıkladı. Rus Vesti televizyonu, kısa süre önce Gürcistan'ın, tek taraflı

bağımsızlığını ilan eden diğer sorunlu bölgesi Abhazya sınırındaki Kodori Vadisi'nin tamamen Abhaz güçlerinin denetiminde olduğunu bildirmişti.



Abhazya yönetiminden yapılan açıklamada da Kodori Vadisi'ndeki Gürcü birliklerine yönelik operasyonda tek bir Rus askerinin bulunmadığı, operasyonun tamamen Abhaz güçleri tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.