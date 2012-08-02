Gürcüler anadilde eğitim talebinde bulundu

Türkiyeli Gürcüler Platformu (TGP) yaptığı gürcülerin anadilde eğitim ve anadillere anayasal güvence talep ettiğini duyuran bir basın açıklaması yaptı.

TGP yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin en temel sorununu, kimlik ve anadil meselesiyle ilgili yaşanan hak ihlalleri olarak açıkladı. Kürt sorunu ekseninde bu meselelerin son dönemde daha fazla gündeme geldiğini belirten TGP, diğer halklar için de benzer duyarlılığın gösterilmesini ve demokratik adımların atılmasını istedi.

TGP, Cumhuriyet'in kurulduğu yıldan itibaren Türkiye'deki tüm halkların Türkleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Anayasa'da yer alan kimlik tanımlarına göre Türkler dışında kalan halkların yok sayıldığını dile getiren platform, seçmeli ders veya anadilde eğitim tartışmalarının ancak anayasal düzleme getirildiği zaman amacına ulaşabileceğini kaydetti.

Türkiyeli Gürcüler Platformu üyesi üyesi Fazlı Kaya bianet'e, "Anadilde eğitim evrensel insani bir haktır. Kimliğimizin asimile olmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bir dönem Gürcü Kültür Merkezi'nin başkanlığını da yürüten Kaya Türkiye'de asimilasyon politikalarının sona erdirildiği söyleniyorsa, öncelikle anadillerin ve kimliklerin anayasada güvence altına alınması gerektiğini hatırlattı.

"Anayasa'daki vatandaşlık tanımı tek bir kimliği dayatıyor. Anayasa'ya göre Türkiye'de yaşayan herkes Türk. Önce bunun ortadan kalkması, sonra da diğer halkların dilleri ve kimlikleri de anayasada ifade edilebilmesi gerekiyor."

Türkiye'de yaşayan dillerin seçmeli ders olarak gösterilmesinin önemli bir adım olarak nitelendirildiğini kaydeden Kaya, "Ben bu adımın taktiksel olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kürt sorununun geldiği aşama itibariyle devletin halen anadillere ve kimliklere yaklaşımında samimi olmadığını görüyoruz" diye konuştu.



"Asimilasyon politikaları sona ermiş değil"



Lazların, Çerkezlerin, Gürcülerin hak taleplerinin Kürt Sorunu ekseninde kalmasını, kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak değerlendiren Kaya, "Temel insanî hakların kazanılması için tek yöntem isyan mıdır" diye sordu. Kürtler ve Türkler dışında kalan halkların Türkiye gündemine dahi girmediğini de bildiklerini kaydeden Kaya, Lazların, Çerkezlerin ve Gürcülerin büyük çoğunluğunun asimilasyona uğradığını da kabul etmek gerektiğini vurguladı.

Kaya, Türkiye'de iki milyona yakın Gürcü yaşadığını ancak anadilin ve kültürlerin nesilden nesile aktarımının yapılamadığını ifade etti. "Türkiye'de yaşayan Gürcülerin büyük çoğunluğu asimile olmanın son sınırına ulaşmış durumda. Özellikle yeni nesil anadillerini konuşamıyor. Sadece bir etnisite olarak Gürcü olduklarını ifade ediyorlar ancak herhangi bir kültürel kodu taşıyabilmiş değiller. Bana göre eğer böyle devam ederse 30-40 yıl içerisinde Türkiye'de Gürcü olduğunu söyleyen dahi kalmayacak." (SA/HK)