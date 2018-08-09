Gürcü tıp öğrencilerine uygulamalı ders

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir aylık staj gören Gürcistan\'dan gelen 27 öğrenci, Bursa Özel Hayat Hastanesi’nde uzman doktorlar gözetiminde, görsel ve uygulamalı eğitim aldı.

Gürcistan\'nın başkenti Tiflis ve özerk cumhuriyeti Batum’da eğitim gören 27 tıp fakültesi son sınıf öğrencisi, Özel Hayat Hastanesi’nde meslekleri ile ilgili tecrübe kazanırken, hastanenin modernizasyonuna hayran kaldı. Bursa Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Doktor Ahmet Özkul, “Tiflis Üniversitesi’nden 27 öğrenciyi bugün hastanemizde misafir ediyoruz. Bu öğrenciler Uludağ Üniversitesi’ne 1 aylık staj yapmak için geldi. Bir günlük özel hastane stajını yapmak içinde bize geldiler. Öğrencilerin, hastanemizde en iyi şekilde staj yapmaları için elimizden gelen her şeyi yaptık. Aynı coğrafyanın insanları olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, ülkelerinde okullarını bitirdikten sonra Türkiye’de ihtisas yapacaklar. Belki de ülkemizde çalışacaklar. Çoğu Türkçe konuşan öğrenciler, hem kamu hastanesinde, hem de özel hastanelerdeki işleyişi görme imkanına kavuşuyorlar. Biz de ekibimizle, gelen konuk tıp öğrencilere hastalarımız üzerinde tüm bölümlerde uygulamalı ve görsel olarak muayenelerin nasıl yapıldığını doktorlarımız aracılığıyla gösterdik. Hastanemiz hakkında bilgi verdik” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander, “Özel hastanenin işleyişini, gelişimini ve doktorların uygulamalarını öğrencilerimizin görmesi için bir günlüğüne Özel Hayat Hastanesi’ne getirdik. Öğrencilerimiz Özel Hayat Hastanesi’nde çeşitli bölümlerde bilgilerini doktorların uygulamalı anlatımlarıyla geliştirmekteler” dedi.

Şaban Kander, yurt dışından gelen tıp öğrencilerini bir günlük hastanelerinde staj imkanı tanıyan Uzman Doktor Ahmet Özkul’a, bir tablo hediye etti.

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