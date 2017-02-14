Gürcü Kilisesi'nde zehirli suikast skandalı

Gürcistan'da polis, Gürcü Ortodoks Kilisesi'nde üst düzey bir ismi zehirleyerek öldürmeye çalışmakla suçlanan bir rahibi gözaltına aldı.

Savcılık, Almanya'ya uçmadan önce Tiflis Havaalanı'nda gözaltına alınan rahip Giorgi Mamaladze'nin bavulunda siyanür bulunduğunu açıkladı.

Almanya'daki bir hastanede tedavi gören Gürcü Kilisesi'nin en üst düzey ismi Patrik 2.İlia'nin hedefteki isim olabileceği belirtiliyor, ancak bu net bir bilgi değil.

Hükümet Gürcistan'ın "büyük bir facianın eşiğinden döndüğünü" açıkladı.

Başbakan Giorgi Kvirikaşvili "Kiliseye yönelik hain bir saldırı önlendi" dedi.

Patrik, Almanya'da önceki gün bir safra kesesi ameliyatı geçirmişti.

Rahip Mamaladze, kilesinin emlaktan sorumlu bölümünü yönetiyor ve bir tıp merkezi işletiyor

Rustavi-2 televizyonuna konuşan Başsavcı Irakli Shotadze, Mamaledze'nin elinde bir el yapımı silah da bulunduğunu kaydetti.

Rahibin adı açıklanmayan birinden siyanür almaya çalıştığı ve bu kişinin polise ihbarda bulunduğu açıklandı.

84 yaşındaki patrik 2. İlia 1977'den beri Gürcü Ortodoks Kilisesi'ni yönetiyor.

4,5 milyon nüfuslu Gürcistan'da halkın yüzde 80'den fazlası kendisini Ortodoks Hristiyan olarak tanımlıyor. du.