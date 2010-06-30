Gürcü kadını seks kölesi yaptı

T24- Samsun’un İlkadım ilçesinde Gürcistan uyruklu kadını evinde alıkoyup tecavüz ettiği ve fuhşa zorladığı iddia edilen garson yakalandı.

Gürcistan uyruklu bir kadının yaklaşık 6 aydır Zeytinlik Mahallesi’nde bir evde zorla tutulduğu yönünde ihbar alan emniyet müdürlüğü ekipleri, eve operasyon düzenledi.

39 yaşındaki Gürcistan uyruklu M.K, Gazi Polis Merkezine götürüldü. M.K’nin ifadesinde, garson olan Orhan Ö’nün (46) kendisini evde zorla tuttuğunu, tecavüz edip fuhuş yaptırdığını iddia etmesi üzerine Orhan Ö. gözaltına alındı.

Zanlının, ifadesinde, kadının kendi isteğiyle evde kaldığını söylediği, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini bildirildi.

Mağdurun, Samsun’a çalışmak için geldiğini, buradaki arkadaşlarını ararken gazinoda garsonluk yapan Orhan Ö. ile tanıştığını, bu kişinin arkadaşlarının kaldığı evi gösterme bahanesiyle götürdüğü evde kendisini döverek çantasındaki 1500 doları aldığını, tecavüz ettiğini ve çok sayıda kişiyle fuhşa zorladığını söylediği öğrenildi.

