T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gürcü başpiskopos İznik'te cuma namazı kıldı

Ayasofya Orhan Camii İmamı: Tarihi olaya şahit olduk

03 Ekim 2015 13:14

Bursa'nın İznik ilçesine gelen Gürcü başpiskopos Ayasofya Orhan Camisi'nde cuma namazı kıldı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Gürcistan'dan Bursa'nın İznik ilçesine gelen başpiskopos ve beraberindeki piskoposların, Ayasofya Orhan Camisinde cuma namazına iştirakine ilişkin, "Başpiskopos bana 'Biz aynı Allah'a inanıyoruz. Beni de götürür müsün?' dedi. Ben de 'Hay hay' dedim abdest almasını sağladım. Başpiskopos ile birlikte cuma namazına gittik" dedi.

haber7.com'da yer alan habere göre Sargın, yaptığı açıklamada, Gürcistan'dan gelen heyette yer alan Evangelist Baptist Kilisesi Başpiskoposu Malkhaz Songulashvili'nin bugün Belediyeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bu ziyaret esnasında cuma namazı vaktinin yaklaştığını hatırlatan Sargın, "Ben de başpiskopos ve yanındakilere, 'Müsaade ederseniz ben cuma namazını kılmaya gideceğim' dediğimde başpiskopos da bana 'Biz aynı Allah'a inanıyoruz. Beni de götürür müsün?' dedi. Ben de 'Hay hay' dedim, abdest almasını sağladım. Başpiskopos ile birlikte cuma namazına gittik" diye konuştu.

 

"Tarihi olaya şahit olduk"

 

Ayasofya Orhan Camii İmamı Mahmut Şahin de tarihi bir olaya şahitlik yaptıklarını söyledi.
 
Şahin, şunları dile getirdi:

"Hakikaten biz hutbe verirken o esnada gördük. Biz de bu tarihi olaya hem şaşırdık hem de iyi duygular besledik. Çünkü Hırıstiyanlık dinine mensup olan büyük bir din adamı gelip Ayasofya'da, bizimle beraber cuma namazına iştirak etti. Bundan dolayı elbette ki bu tarihi olaya şahitlik yaptığımız için Ayasofya'da sevinçliyiz, mutluyuz ve kendisine teşekkür ediyoruz."
 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak Gürcistan'ın Batum kentinden gelen heyet, başkan Sargın'ı makamında ziyaret etmişti. Ziyarete, Evangelist Baptist Kilisesi Başpiskoposu Malkhaz Songulashvili, Evangelist Baptist Kilisesi Piskopos'u İlya Osepasuli, Gürcistan Ezidileri Dini Lideri Dimitri Pir Bari, Dünya Gürcü Müslümanları Birliği Başkanı Kemal Tsetkhladze, Kafkas Müslümanlar İdaresi Gürcüstan Temsilcisi Ayvaz Merdonova da katılmıştı. Bu arada, İznik ziyaretleri kapsamında Sargın ile Ayasofya Orhan Camisine geçen Başpiskopos Malkhaz Songulashvili ve beraberindekiler, cuma namazına iştirak etmişti.

 

ETİKETLER

gürcü başpiskoposcuma namazıkıldıiznikayasofya orhan camiitarihi olayhristiyanaynı allah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24