Gürcü başpiskopos İznik'te cuma namazı kıldı

Bursa'nın İznik ilçesine gelen Gürcü başpiskopos Ayasofya Orhan Camisi'nde cuma namazı kıldı.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Gürcistan'dan Bursa'nın İznik ilçesine gelen başpiskopos ve beraberindeki piskoposların, Ayasofya Orhan Camisinde cuma namazına iştirakine ilişkin, "Başpiskopos bana 'Biz aynı Allah'a inanıyoruz. Beni de götürür müsün?' dedi. Ben de 'Hay hay' dedim abdest almasını sağladım. Başpiskopos ile birlikte cuma namazına gittik" dedi.

haber7.com'da yer alan habere göre Sargın, yaptığı açıklamada, Gürcistan'dan gelen heyette yer alan Evangelist Baptist Kilisesi Başpiskoposu Malkhaz Songulashvili'nin bugün Belediyeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bu ziyaret esnasında cuma namazı vaktinin yaklaştığını hatırlatan Sargın, "Ben de başpiskopos ve yanındakilere, 'Müsaade ederseniz ben cuma namazını kılmaya gideceğim' dediğimde başpiskopos da bana 'Biz aynı Allah'a inanıyoruz. Beni de götürür müsün?' dedi. Ben de 'Hay hay' dedim, abdest almasını sağladım. Başpiskopos ile birlikte cuma namazına gittik" diye konuştu.

"Tarihi olaya şahit olduk"

Ayasofya Orhan Camii İmamı Mahmut Şahin de tarihi bir olaya şahitlik yaptıklarını söyledi.



Şahin, şunları dile getirdi:



"Hakikaten biz hutbe verirken o esnada gördük. Biz de bu tarihi olaya hem şaşırdık hem de iyi duygular besledik. Çünkü Hırıstiyanlık dinine mensup olan büyük bir din adamı gelip Ayasofya'da, bizimle beraber cuma namazına iştirak etti. Bundan dolayı elbette ki bu tarihi olaya şahitlik yaptığımız için Ayasofya'da sevinçliyiz, mutluyuz ve kendisine teşekkür ediyoruz."



Bursa Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak Gürcistan'ın Batum kentinden gelen heyet, başkan Sargın'ı makamında ziyaret etmişti. Ziyarete, Evangelist Baptist Kilisesi Başpiskoposu Malkhaz Songulashvili, Evangelist Baptist Kilisesi Piskopos'u İlya Osepasuli, Gürcistan Ezidileri Dini Lideri Dimitri Pir Bari, Dünya Gürcü Müslümanları Birliği Başkanı Kemal Tsetkhladze, Kafkas Müslümanlar İdaresi Gürcüstan Temsilcisi Ayvaz Merdonova da katılmıştı. Bu arada, İznik ziyaretleri kapsamında Sargın ile Ayasofya Orhan Camisine geçen Başpiskopos Malkhaz Songulashvili ve beraberindekiler, cuma namazına iştirak etmişti.