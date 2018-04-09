T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gürcü baba-oğula silahlı saldırıda, mafya hesaplaşması iddiası

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kar maskeli iki saldırganın tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin (60), Rusya'da ünlü mafya liderlerinden biri olduğu öne sürüldü

09 Nisan 2018 20:14

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde kar maskeli iki saldırganın tabancayla ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze\'nin (60), Rusya\'da ünlü mafya liderlerinden biri olduğu öne sürüldü. Mafya hesaplaşması olduğu iddia edilen saldırıyla ilgili Kemer polisi, birden çok kişiyi gözaltına aldı.
Kemer\'e bağlı Arslanbucak Mahallesi\'nde dün saat 19.00 sıralarında Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze (27), 2888 Sokak\'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Şüpheliler baba ve oğluna tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze yaşamını yitirirken, oğlu Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.
RUS MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU
Silahlı saldırı olayı Rus basınında geniş yankı buldu. Rus internet sitelerinde yer alan haberlerde, Gaioz Giorkhelidze\'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya\'da \'Giya Kutaisskiy\' lakabıyla bilindiği yazıldı. Rus basını yaşanan olayın bir mafya hesaplaşması olduğunu da belirtti.
Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birden çok kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHA ANTALYA KemerGürcistanGaioz GiorkhelidzeRusyaMafyaKemerArslanbucak MahallesiGiga GiorkhelidzeSokakAçılanKurşunlarınRUS MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU SilahlıRusGaioz Giorkhelidze Rostov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24