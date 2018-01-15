Gürcistanlı Tekla, hayata tutundu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- GÜRCİSTAN vatandaşı 12 yaşındaki Tekla Nachkebia, lösemi teşhisi konulduktan sonra İzmir\'e gönderildi. 18 ay boyunca tedavisinin yanında sevdiklerinin verdiği destekle hayata tutunan Tekla, doğum gününde gelen hediye gibi haberle yaşama tutundu. Türk donörden alınan iliğin naklinden sonra en önemli süreç olan, vücuda uyum sağlama evresi sorunsuz aşıldı, Tekla yeni yaşamına \'Merhaba\' deyip normal servise geçti.

Tekla Nachkebia\'nın, annesi, kardeşi ve babasıyla sürdürdüğü mutlu yaşamı, lösemi olduğu teşhisinin konulmasıyla kabusa döndü. Ülkesindeki sağlık şartlarının yetersiz olması üzerine Tekla, İzmir\'de Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hemotoloji bölümüne sevk edildi. Tedavisine Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde devam edilen Tekla Nachkebia, bir yandan yaşam mücadelesi verdi bir yandan da umutla kendisini hayata bağlayacak kemik iliğini bekledi.

HEDİYESİ YENİ YAŞAM OLDU

Gürcistan\'dan İzmir\'e gelen annesi Dariko Nachkebia ve kardeşi Tazo Nachkebia\'yla birlikte yaşayan onların büyük desteğini gören Tekla\'yı, hayata bağlayan müjde ise doğum gününde geldi. Hastanede tedavi sürecinde ülkesinin halk dansları gösterileri ve söylediği güzel şarkılarla, neşe kaynağı da olan Tekla Nachkebia, geçen kasım ayında 12\'nci yaş gününde, ilik bulunduğu haberini aldı. İliğin İzmir\'e getirilmesinden sonra, Tekla, 12 gün özel servise alındı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla da küçük kızı hayata bağlayan nakil gerçekleştirildi.

İLİK UYUM SAĞLADI

Nakilden sonra kemik iliği nakil biriminde tedavisinin devam eden Tekla, ilk 25 günlük zorlu süreci atlattı. Bu süreçte korkulan olmadı ve ilik küçük kızını vücuduna uyum sağladı. Yeni yaşamına \'Merhaba\' diyen Tekla, normal servise geçti. Zorlu süreçleri bir bir aşan Tekla\'dan gelen haber, kendisi gibi yaşam mücadelesi veren hastanedeki miniklerini yanı sıra ailesine de büyük sevinç yaşattı.



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