T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gürcistanlı kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)ATAŞEHİR’deki evinde yarı çıplak bir halde ölü olarak bulunan Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Maiko Dzidziguri'nin cinayete kurban gittiği tespit edildi

26 Şubat 2018 21:04

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)ATAŞEHİR’deki evinde yarı çıplak bir halde ölü olarak bulunan Gürcistan uyruklu 50 yaşındaki Maiko Dzidziguri\'nin cinayete kurban gittiği tespit edildi. Kadının cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Ataşehir Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesinde bulunan bir apartmanın 2’inci katında geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen olayda, Gürcistan uyruklu Maiko Dzidziguri  (50), yanlız yaşadığı evinde, yarı çıplak bir halde ölü olarak bulunmuştu. Olay polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçmişti.
Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede hazırlanan ön raporda Maiko Dzidziguri\'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gürcistan uyruklu kadının bulunmasından yaklaşık 4 gün önce öldürüldüğü öğrenildi. Polis, bu gelişme üzerine Maiko Dzidziguri\'nin kim yada kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çalışmalara başladı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERİSTANBULDHAATAŞEHİRdekiGürcistanMaiko DzidziguriKadınınPolisAtaşehir Yenişehir MahallesiBlokları CaddesindeOlayAdli Tıp Kurumunda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24