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BBC Türkçe

Gürcistan'ın Batum kentinde otel yangını: 11 kişi hayatını kaybetti

Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki kenti Batum'da bir otelde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Doğan Haber Ajansı, kumarhanesi de bulunan Leogrand isimli otelin bir Türk işadamına ait olduğunu bildirdi. Yangında yaralananlar arasında Türkiye vatan

29 Nisan 2018 20:30

Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki kenti Batum'da bir otelde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ölenlerin tamamı duman zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 21 kişi de yaralandı.

Doğan Haber Ajansı, kumarhanesi de bulunan Leogrand isimli otelin Türk işadamı Erol Avgören'e ait olduğunu duyurdu.

22 katlı otelde bulunan 100'den fazla kişi ise acil müdahale ekiplerince tahliye edildi.

İçişleri Bakanlığı yangında hayatını kaybedenlerden 10'unun Gürcistan vatandaşı olduğunu, 11'nci kişinin ise bir İran vatandaşı olduğunu açıkladı.

Batum Üniversite Hastanesi'nin sözcüsü, yaralılar arasında 3 Türkiye ve 1 İsrail vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Ölenlerin kimlik belirleme işlemlerinin devam ettiği de belirtildi.

Yapılan resmi açıklamalara göre hastaneye kaldırılanlar arasında durumu kritik yaralı bulunmuyor.

Leogrand Oteli'nin Pazar günü Gürcistan güzellik yarışmasına evsahipliği yapmaya hazırlandığı da açıklandı.

Yetkililer otelde kalan 20 yarışmacının yaralananlar arasında bulunmadığını aktardı.

Gürcistan'ın kuzey batısındaki Batum kenti ile Türkiye arasında 17 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Türkiye vatandaşları Hopa'da bulunan sınır kapısından Batum'a vizesiz olarak geçebiliyor.

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