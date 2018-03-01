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Gürcistan'dan Türkiye plakalı araçlara sigorta zorunluluğu

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) - GÜRCİSTAN hükümeti tarafından ülkeye giriş yapan Türkiye plakalı araçlar için trafik sigortası zorunluluğu getirdiği açıklandı

01 Mart 2018 15:12

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA) - GÜRCİSTAN hükümeti tarafından ülkeye giriş yapan Türkiye plakalı araçlar için trafik sigortası zorunluluğu getirdiği açıklandı.
Türkgözü Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan\'a giriş yapan araç sürücülerine, Gürcüce ve İngilizce olarak iki farklı dilde hazırlanan uyarı notları dağıtıldı. Gürcü yetkililer, sürücülere 1 Mart gününden itibaren ülkeye giriş yapılacak tüm araçlar için trafik sigortası zorunluluğu getirildiğini, yaptırmayanlara ise 100- 200 lari idari ceza uygulanacağını söyledi. Yetkililer, sürücülerin gümrükte; hususi otomobiller için 15 günlük 30, 30 günlük 50, 90 günlük 90 ve 1 yıllık sigorta için de 295 lari ödeme yaptırabileceklerini bildirdi. 

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