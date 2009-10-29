Gürcistan'da tutuklanan 2 genç, serbest bırakıldı

Sarp Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgeden yüzerek Gürcistan'a geçtikleri gerekçesiyle bu ülkede tutuklanan 2 genç kefaletle serbest bırakıldı.



16 gün önce gezmeye gittikleri arkadaşlarının mazot almak için Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmesinin ardından yüzerek sınırı ihlal ettikleri iddia edilen iki genç Gürcistan'da tutuklanmıştı.



Arif Kaya ve amcasının oğlu Muhammet Kaya’nın daha sonra çıkarıldıkları mahkemece kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı. Kararın ardından söz konusu ülkeye giden Arif Kaya'nın dayısı Murat Ülker, mahkemece belirlenen kefaleti ödedi.



Bunun üzerine salıverilen Arif Kaya ile Muhammet Kaya, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye döndü.



Muhammet Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüzerek Gürcistan'a geçtikleri yönündeki iddianın doğru olmadığını ifade ederek, ''biz tuvalet ihtiyacımızı gidermek için kayalıklara indik. Gürcü askerleri bize silah doğrultarak sınırı ihlal ettiğimizi söyledi. Biz sınırın nerede olduğunu bile bilmiyorduk. Bizi gözaltına aldılar. 16 gün boyunca çok eziyet çektik'' dedi.



Dayı Murat Ülgen de yeğenlerini kurtarmak için para vermekten başka çare bulamadıklarını kaydederek, ''2 yeğenimi kurtarmak için 10 bin lira civarında kefalet ödedim. Ayrıca oradaki avukata ve diğer görevlilere de ayrı ayrı para ödemek zorunda kaldık. Eşyalarına da el koydular'' diye konuştu.



Gençler, daha sonra Rize'nin Ardeşen ilçesindeki evlerine gitti.