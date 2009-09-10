Gürcistan’da mahkûm olan kaptan, Türkiye’ye gönderildi

Gürcistan’da, tek yanlı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’ya yakıt götürmeye çalışmakla suçlandığı için 24 yıl hapis cezasına mahkûm olan ancak daha sonra kefaletle serbest kalan Panama bandıralı geminin Türk kaptanı Coşkun Mehmet Öztürk THY’ye ait bir uçakla yurda döndü.

Öztürk, Atatürk Havalimanı’nda eşi Havva, annesi Nurten, ablası Füsun Öztürk, gemici arkadaşları ve çok sayıda akrabası tarafından coşkuyla karşılandı.

Öztürk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na teşekkür etti. Öztürk, “Biz gerçekten dürüst insanlarız. Sayın Bakanımız da çok yardımcı oldular” dedi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’ye ricada bulunan Öztürk, “Bir an önce Türk yetkililerle konuşup bu sorunları çözsünler” dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Saakaşvili ile yaptığı görüşmeden sonra Densa Tanker İşletmeciliği’ne ait Panama bayraklı Buket isimli tankerin kaptanı Coskun Mehmet Öztürk önceki gün serbest bırakılmıştı. Poti Bölge Mahkemesi tutuklu kaptan Öztürk’ü serbest bırakırken, uluslararası sularda fiili durum yaratarak el koyduğu Buket tankeri ile gemide yüklü durumda bulunan 2 bin ton diesel ve 780 ton benzin yükünün el koyma kararını kaldırmadığı öğrenildi.