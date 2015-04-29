Gürcistan'da hükümet düştü

Gürcistan'da Spor Bakanı Davit Kipiyani'nin istifası ve daha önce 6 bakanın değişmesiyle kabine üyelerinin 3'te 1'i değişen hükümet Gürcistan yasalarına göre düştü. Yirmi bakan ve başbakandan oluşan kabine üyelerinin yedisinin değişmesiyle Gürcistan hükümetinin Başbakanı İrakli Garibaşvili yasa gereği yeni bir bakan seçemeyecek duruma geldi.

Yeni hükümetin güvenoyu almasına kadar geçici olarak göreve devam edecek olan mevcut kabinenin Başbakanı Garibaşvili, bugün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Spor ve Gençlik Bakanı Kipiyani'nin istifasıyla bakanlar kurulunun 3'te 1'inin değiştiğini, bu nedenle Gürcistan parlamentosunun hükümete tekrar güvenoyu vermesi gerekeceğini söyledi.

"Hükümette değişikliklerin yapılması doğaldır" ifadesini kullanan Garibaşvili, bu değişiklikleri sağlam bir "demokrasi prosedürü" olarak değerlendirdi.

Garibaşvili, oluşturacağı yeni bakanlar kurulu listesinde görevde olan tüm bakanların bulunacağını kaydederek, yeni bakanlar kurulu listesinin en kısa sürede onaylanması için parlamentodan ve cumhurbaşkanından yardım istedi. Başbakan, tüm uluslararası ortaklarının da Gürcistan hükümetine güvendiğini ve destek verdiğini belirterek "Parlamento hükümete yeniden güvendiğini gösterecek ve ekibimiz çalışmaya devam edecek" dedi.

Gürcistan Anayasası'na göre, iktidar partisi "Gürcü Hayali" bir hafta içinde cumhurbaşkanına yeni başbakan adayını sunacak. Cumhurbaşkanı, yeni başbakan adayı ve onun belirlediği bakanlar kurulu listesini parlamentoya sunacak. Yeni hükümetin kurulabilmesi için parlamentonun bir hafta içerisinde yeni kabineye güvenoyu vermesi gerekiyor.

Parlamentonun çoğunluğunu mevcut Başbakan Garibaşvili'nin lideri olduğu Gürcü Hayali partisinin oluşturması nedeniyle, Garibaşvili'nin yeniden başbakan adayı olması bekleniyor.

Erken genel seçim ihtimali

Gürcistan parlamentosunun yeni başbakan ve bakanlar kurulunu yasada belirtilen süre içinde ve uygun prosedürle onaylamaması durumunda, cumhurbaşkanı mevcut parlamentoyu feshedip, "erken genel seçim" yapılmasını isteyebilir.

İstifa eden bakanlar

Gürcistan hükümetinde, son bir ayda 3 bakan istifa etti. Bugün istifa eden Spor ve Gençlik Bakanı Kipiani'den önce, dün Çevre Bakanı Elguja Hokrişvili, 21 Nisan'da da Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Davit Şavlişvili, 21 Ocak'ta İçişleri Bakanı Aleksandre Çikaidze, görevlerinden istifa etmişti.

Başbakan Garibaşvili'nin 2014 kasım ayında Savunma Bakanı Irakli Alasaniya'yı görevden almasının ardından Avrupa ve NATO ile Entegrasyon Bakanı Aleksi Petriaşvili ve Dışişleri Bakanı Maya Pancikidze istifa ettiklerini açıklamıştı.