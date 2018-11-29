Gürcistan'da hükümet destekli aday Zurabishvili zafere çok yakın

Gürcistan'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Gallup International’in Gürcistan televizyonu Imedi için gerçekleştirdiği sandık çıkış yoklamasına göre, hükümet destekli bağımsız aday Salome Zurabişvili’nin oyların yüzde 57’sini, muhalefet adayı Grigola Vaşadze’nin ise yüzde 43’ünü aldı.

Zurabishvili: Birlikte yaşamalıyız

İktidar partisinin desteklediği cumhurbaşkanı adayı Salome Zurabishvili sandıklar kapandıktan sonra yaptığı açıklamasında kendilerine oy vermeyenlerle diyalog kuracaklarını söyleyerek, “Bizim seçimimiz özgür ve eşit vatandaşlardan oluşan bir Gürcistan. Bizim seçimimiz bugün bizim için oy vermeyenlerle diyalogdur. Hepimiz küçük bir ülkenin vatandaşıyız. Birlikte yaşıyoruz ve birlikte yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.

Vashadze: Kesin sonuçlar için bekleyeceğiz

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Grigol Vashadze, “Kesin sonuçlar için bekleyeceğiz, çünkü saat 5'ten sonra çok sayıda seçmen sandıklara gitti” diyerek, televizyon kanallarının yayınladığı anket sonuçlarının nihai olmadığına işaret etti.

Seçimin ilk turu 28 Ekim'de yapılmıştı. Ancak hiçbir aday yeterli oy oranını alamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turda, bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonunun adayı Grigol Vaşadze yüzde 37,74 oy almıştı.

Gürcistan'da bugün cumhurbaşkanı seçimlerin ikinci turu gerçekleşti. Seçimlere iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin desteklediği bağımsız aday Salome Zurabişvili ve eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin desteklediği Grigol Vaşadze katılmıştı.

Gürcistan Merkez Seçim Komitesi'nin verilerine göre seçimin ikinci turunda katılım oranı yüzde 56.23 olarak gerçekleşti.