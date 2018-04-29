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BBC Türkçe

Gürcistan'da esrar kullanmak artık suç değil

Gürcistan Anayasa Mahkemesi, esrar kullanımını suç olmaktan çıkardı. Ancak ülkede esrar alıp satmak hâlâ suç sayılacak. Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı turistlerin en fazla rağbet ettiği ülkelerin başında geliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Gürcistan Anayasa Mahkemesi, esrar kullanımını suç olmaktan çıkardı.

Mahkemenin Givi Şanidze adlı bir Gürcistan vatandaşının sabıka kaydından esrar kullanımıyla ilgili suçların çıkarılması için yaptığı başvuruyla ilgili olarak aldığı karara rağmen ülkede esrar alıp satmak hâlâ suç sayılacak.

Esrarın serbest bırakılması için aktif bir kampanya yürüten Girçi Partisi'nin avukatı Iago Kiviçia kararın ardından "Esrar kullanımı artık suç olmaktan çıkarıldı. Yakında esrar kullanımının yasal olup olmadığına karar verilecek" dedi.

Bu konudaki kararı parlamento verecek.

Mahkeme kararıyla Gürcistan, esrar kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk eski Sovyet cumhuriyeti oldu.

Gürcistan Anayasa Mahkemesi, 14 Temmuz'da da kişisel kullanım için 151 grama kadar marihuana yetiştirilmesini suç olmaktan çıkarmıştı.

Girçi Partisi, bu karardan önce, yasağa meydan okumak için parti binasında marihuana yetiştirmeye başlamıştı. Polis, bitkilere el koydu ancak kimse gözaltına alınmadı.

Zorunlu askerliğe karşı olan parti daha önce, "İncil Özgürlüğü" adlı bir kilise kurarak askerlikten muaf olmak isteyen gençleri papaz gibi göstermeye başlamıştı.

Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı turistlerin en fazla rağbet ettiği ülkelerin başında geliyor.

Türkiye vatandaşları Gürcistan'a pasaportsuz ve vizesiz gidebiliyor. 2016'da Gürcistan'ı 1.173.181 kişi ziyaret etmişti.

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