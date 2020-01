Gürcistan'da dünyanın en eski şarap çanağı bulundu

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Gürcistan\'da gerçekleştirilen bir kazı serisinde araştırmacılar, tarihi M.Ö. altı bin yılına dayanan kilden yapılmış bir şarap çanağı buldu.

Gürcistan\'da bulunan çanak, şarap yapımı ve kullanımının bilinenden daha da eskiye dayandığını ortaya çıkardı. Şu ana kadar bulunan en eski çanağın, 1986 yılında İran\'ın kuzeyindeki Zagros Dağları\'nda ortaya çıkarılmış ve tarihinin yedi bin yıl öncesine dayandığı söylenmişti. Gürcistan\'da bulunan yeni çanak ise, bilinen şarap yapımı ve kullanımının yaklaşık çok daha önce başladığını gösteriyor.

Pennsylvania Üniversitesi arkeoloji ve antropoloji müzesinde görevli ve İran\'daki çalışmanın yazarlarından biri olan Patrick McGovern, \"Şu an bir bardak şarap alıp onun tadına baktığımızda, en az sekiz bin yıl öncesine dayanan bir tarihi yineliyoruz\" dedi.

Avrupa ve Kuzey Amerika\'dan gelen bir grup arkeolog ve botanikçinin bir araya gelerek başlattığı çalışma, Gürcistan\'ın başkenti Tiflis\'in elli kilometre güneyinde bulunan Güney Kafkasya\'da gerçekleşti. Araştırmacılar, alanda bulunan bir takım çanaktan sonra kazı çalışmasını başlatırken, toplam 30 çanak ve 26 farklı toprak çeşidini alıp incelemeye aldı. Bilim insanları bulunan çanaklarda, şaraba ait olabilecek kimyasal bileşimleri araştırdı.

Araştırmaların ardından Ulusal Bilimde Gelişme Akademisi (Proceeding of the National Academy of Sciences) tarafından yayınlanan raporda, bulunan birkaç çanakta şarap yapımında görülebilen bir kimyasal bileşenin bulunduğu açıklandı. Araştırmayla, bilinen şarap yapımının tarihi daha da eskiye dayanırken, kazı yapılan alanın da en eski şarap tüccarlarının yaşadıkları yer olduğu ortaya çıktı. (Fotoğraflı)